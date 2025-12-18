Renata Jambeiro celebra Clara Nunes em show beneficente no DF

Antes de Brasília, Renata Jambeiro circulou pelo estado de São Paulo com show em homenagem a Clara Nunes - (crédito: Divulgação)

A cantora, compositora e atriz Renata Jambeiro se apresenta, na próxima segunda-feira (22/12), às 20h, no Clube do Choro. O show Mestiça — Celebrando Clara Nunes é homenagem a uma das maiores intérpretes da música brasileira e integra a 16ª edição do Jambeiro Solidário, projeto anual que destina mantimentos para instituições que atuam na educação, no cuidado e no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Os ingressos custam R$ 35, mais 1 kg de alimento não perecível.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No repertório, Renata interpreta desde clássicos a faixas menos conhecidas de Clara Nunes, em panorama diverso da obra da artista homenageada. A artista é acompanhada por Amanda Costa (percussão), Daniel Rodrigues (trombone), Dedé Batera (bateria), Pedro Vasconcellos (cavaquinho), Raphael Gomes (direção musical e violão) e Rodrigo D’Bessem (percussão).

Leia também: Coletivo Transverso propõe projeto de caminhada com poesia pela W3

Com elementos cênicos, momentos interativos e trechos contemplativos, o show convida o público a cantar, dançar e vivenciar a obra de Clara Nunes de forma sensível e coletiva, como forma de reafirmar o legado da artista como ícone da música popular brasileira.

Serviço



Mestiça — Celebrando Clara Nunes

Com RenataJambeiro. Na segunda-feira (22/12), às 20h, no Clube do Choro. Ingressos: R$35 + 1 kg de alimento não perecível, com ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.