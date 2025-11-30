Stranger things: Vecna retorna ainda mais forte na última temporada

Foi dado início ao tão aguardado fim de Stranger things. Após mais de três anos de espera, a 5ª e última temporada de uma das séries de maior sucesso da era do streaming chega à Netflix com quatro episódios iniciais. No total, serão três volumes de lançamentos — o segundo, com três capítulos, disponibilizado em 25 de dezembro, enquanto o terceiro, com apenas um episódio, estreia no último dia de 2025.

A nova temporada se passa no outono de 1987, 18 meses após os acontecimentos do quarto ano. Ainda sob quarentena militar, a cidade de Hawkins se torna um eixo de contenção dos avanços do Mundo Invertido. É nesse cenário que Eleven, Hopper, Joyce, Will, Max e Mike precisam enfrentar não só a conjuntura caótica como a ameaça crescente de Vecna, que promete retornar ainda mais forte.

"Uma das coisas que eu levei para mim ao entrar no personagem foi a de que a Eleven tirou tudo do Vecna", diz Jamie Campbell Bower, ator que dá vida à forma monstruosa de Henry Creel, 001, primeiro sujeito de testes de Dr. Brenner. "Ela o enviou para aquele fim meio grotesco do Mundo Invertido no final do sétimo episódio (da 4ª temporada) e tirou dele qualquer possibilidade de uma vida normal. Ela foi mais um motivo para o ressentimento dele crescer", avalia.

Nascido com poderes psíquicos, Henry foi responsável por assassinar a própria mãe e a irmã, ainda na infância. Resgatado por Dr. Brenner, ele foi a primeira cobaia do laboratório nacional de Hawkins. Lá, o jovem cresceu e, assim como Eleven, virou uma das principais criações de Papa, como também é conhecido Brenner. Porém, ao tentar planejar uma fuga malsucedida, foi enviado pela personagem de Millie Bobby Brown para o Mundo Invertido, após uma dura batalha entre os dois.

"E aí, no final da quarta temporada, ele é atacado pelas crianças de novo e, mais uma vez, qualquer esperança que ele tinha é destruída", continua o responsável pelo vilão. Tal embate entre Vecna e os protagonistas se dá após uma tentativa do antagonista de assassinar Max, no intuito de abrir o último portal entre o Mundo Invertido e Hawkins.

"Para mim, sempre se tratou de encontrar o núcleo emocional do meu personagem e as razões por trás disso, e cheguei à ideia de que o ressentimento é uma espécie de espinho na veia do amor, por assim dizer, e, em última análise, talvez esse ressentimento tirasse qualquer ideia de humanidade do Vecna", analisa Jamie Campbell. "Definitivamente, eu me senti mais próximo dele nesta temporada", acrescenta o ator.

Traumas e desafios

Como forma de atacar seus alvos, Vecna entra na mente das vítimas e utiliza-se de dores e memórias pessoais para perturbá-las e matá-las. Para Jamie Campbell, lidar com esse tipo de abordagem psicológica foi uma espécie de desafio. "Você está explorando essa ideia de trauma, e muito disso me impactou quando comecei a trabalhar com Vecna e Henry, porque eu os vejo como uma única entidade, que realmente vem dos primeiros anos de sua infância e, particularmente, de seu relacionamento com seus principais cuidadores (os pais e Dr. Brenner)", conta.

"Então eu realmente quis entender como é essa sensação, como ele lidava com a raiva, com a fúria, com o sentimento de ser um estranho e com a ideia de solidão", explica o artista. Além de estar sozinho no Mundo Invertido, Vecna é transformado em uma figura monstrenga, com o físico deformado, o que o torna ainda mais repulsivo.

"Acho que sempre que você explora coisas como o trauma ou qualquer tema, artisticamente, isso acaba influenciando sua vida. É assim que funciona. Nenhuma arte é criada sem que seja vivenciada de alguma forma. Você precisa experimentá-la. Foi difícil? Não necessariamente, mas definitivamente ocupou muito do meu espaço mental", ri o ator.

Colaborou Eduardo Fernandes