Inscrições para o Troféu HQMIX, o Oscar dos Quadrinhos estão abertas

As inscrições para o 38° Troféu HQMIX, o Oscar dos Quadrinhos brasileiros, estão abertas. - (crédito: Divulgação)

A mais prestigiada premiação de Quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMIX, está com as inscrições abertas para a 38° edição. O evento é referência da área no país e, desde 1988, celebra os quadrinhos nacionais. As inscrições começaram na última quinta-feira (22/1) e seguem até o dia 22 de março.

Podem se candidatar para a premiação autores, editoras e produtores. As obras devem ter sido publicadas entre 1° de janeiro de 2025 e 31 de dezembro do mesmo ano. As inscrições são feitas no site oficial do evento.

As obras inscritas passam por uma avaliação para verificar se atendem aos critérios do regulamento. As produções que passarem desse primeiro processo vão para o júri especializado, formado por profissionais da área, que selecionam 10 candidatos por categoria após análise minuciosa. Os selecionados seguem para a votação nacional que inclui mais de mil especialistas de todo Brasil. O prêmio é essencial para evidenciar a relevância da produção nacional de quadrinhos, além de consolidar o país como um dos maiores leitores de HQs.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel