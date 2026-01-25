Inscrições para o Troféu HQMIX, o Oscar dos Quadrinhos estão abertas

A mais prestigiada premiação de Quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMIX, está com as inscrições abertas para a 38° edição. O evento é referência da área no país e, desde 1988, celebra os quadrinhos nacionais. As inscrições começaram na última quinta-feira (22/1) e seguem até o dia 22 de março.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Samba da Bola Preta leva show à Casa de Cultura Martinha do Coco
Podem se candidatar para a premiação autores, editoras e produtores. As obras devem ter sido publicadas entre 1° de janeiro de 2025 e 31 de dezembro do mesmo ano. As inscrições são feitas no site oficial do evento.
Leia também: Benzadeus lança Vol. 2 de ‘Na Rota do Benza no Pelô’
As obras inscritas passam por uma avaliação para verificar se atendem aos critérios do regulamento. As produções que passarem desse primeiro processo vão para o júri especializado, formado por profissionais da área, que selecionam 10 candidatos por categoria após análise minuciosa. Os selecionados seguem para a votação nacional que inclui mais de mil especialistas de todo Brasil. O prêmio é essencial para evidenciar a relevância da produção nacional de quadrinhos, além de consolidar o país como um dos maiores leitores de HQs.
Leia também: Netflix lança vídeo de apresentação de nova personagem de 'Bridgerton'
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Diversão e Arte Cine Brasília exibe o clássico de ficção científica E.T O Extraterrestre
- Diversão e Arte Festival de música no Parque da Cidade estreia neste sábado (24/1)
- Diversão e Arte Ferrugem une soul e pagode no disco mais romântico da carreira
- Diversão e Arte Documentário sobre o Torre Palace registra implosão da construção
- Diversão e Arte Nany People apresenta nova peça pela primeira vez em Brasília