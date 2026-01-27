Nova temporada da série Design em Rede chega às plataformas de streaming

A websérie Design em Rede volta com uma nova temporada de seis episódios. Transmitido na Internet, cada episódio explora ateliês, bancadas e processos de criação diferentes.

A cada capítulo da websérie é explorada a rotina de criadores que transformam matéria, memórias e relações em produtos e narrativas visuais. A websérie aborda assuntos como a conciliação entre intuição e gestão, a busca por autonomia e a criatividade de cada designer.

Os episódios são: Conexões de Fibra, com Lucas Caramés e mestre artesão Juão de Fibra; Viver de Barro, com Felipe Laraia e Débora Amorim; A Poética do Vidro, com Patricia Bagniewski; Design e Associativismo, com Alessandra Pinheiro e Marcos Moreira (Adegraf); Ecossistema Criativo, com Arielle Martins e Bárbara Gomes (Alô Artista); Do Microscópio ao Produto, com Carolina Nogueira e Cândida Oliveira (SESI Lab).

Produzido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal em parceria com a Raruti Comunicação e Design com a Etcetera Produções, desde 2021 o Design em Rede se consolida como um projeto transmídia e registro vivo de especialistas sobre design que seguem além da profissão. A websérie aborda o design como um ofício relacional que pode ser reinventado por outros criadores e artistas do Distrito Federal.

Serviço

Design em Rede

Disponível gratuitamente nos canais YouTube e Spotify.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel