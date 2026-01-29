Code Vein II: Entre a evolução e o Ctrl C + Ctrl V

Os jogos soulslike, que mistura o visual de animes com a jogabilidade dos jogos característicos da FromSoftware (empresa japonesa de jogos eletrônicos), acaba de receber uma sequência que promete expandir o universo. O objetivo é utilizar ideias mais recentes do gênero para melhorar seu estilo. Code Vein II tenta aumentar seu escopo, com mais habilidades, variações de builds, armas e um mundo aberto.

Soulslike raiz

Code Vein II chega oficialmente nesta quinta-feira (29/1) para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

O novo RPG da Bandai Namco, traz o protagonista de volta a vida em meio ao caos iminente, em um futuro distante do primeiro jogo, onde os remanescentes e os humanos coexistem. Contudo, ele possui uma tarefa: impedir o fenômeno da Ressurgência que transforma seres em monstros sem consciência. Procurando um jeito de deter essa ameaça, o protagonista vai ao passado na busca por respostas.

Code Vein II não tenta reinventar a roda e aposta no básico, mas com melhorias significativas em relação ao primeiro título. Fundamentado no estilo souls, quem joga possui uma barra de vida e uma de estamina, cada golpe come um pouco da sua energia, cabendo ao jogador administrar o combate.

O método de cura também permanece o mesmo com “os fracos” com o número contados, e que agora se tornam mais uma barra “sobressalente” do que uma restauração de vida, impactado justamente pelo novo sistema de parceira do jogo. Code Vein II adiciona um personagem suporte para o protagonista, no melhor estilo de RPGs em tempo real.

Estabelecer um NPC para auxiliar no combate é um ponto vital para aqueles jogadores que considerem o gênero muito difícil de se jogar, e pode abrir um leque para aqueles que querem entrar no mundo dos soulslike mas tem o receio de por onde começar.

Além disso, o novo sistema prioriza o jogador, mesmo na derrota. No estilo, segunda vida de Sekiro: Shadows Die Twice, quando o protagonista tem sua vida zerada, o parceiro desaparece e concede uma sobrevida ao protagonista que enche a barra até a metade e volta para a luta.

O bom disso, é que garante um recuo estratégico para o jogador e não extingue a habilidade do parceiro, já que ela entra em um modo de recarga e pode ser chamado para voltar ao combate. Entretanto, toda vez que o personagem morre e utiliza dessa habilidade, se torna maior a recarga do parceiro.

Noah G. Magmell é o primeiro personagem a integrar esse sistema, ele é um humano que se transformou em remanescente e faz parte do Instituto de Pesquisa MagMell. Ele e seu grande amigo Valentin, se juntam a saga do protagonista para deter a Ressurgência.

Customização e Habilidades

O jogo possui uma ampla variedade de habilidades, com cada arma já tendo pelo menos uma de princípio, e com o jogador podendo equipar mais conforme vai às adquirindo. Como as armas são distintas, desde lâminas duplas até lanças, as habilidades também podem variar, sendo apenas uma carga para dar mais dano aos inimigos ou um golpe especial pré-programado.

A customização, um dos maiores chamarizes do título original, retorna no novo jogo com mais opções e detalhes para fazer dos personagens mais normais até os mais bizarros. Vários tipos de cabelos, maquiagens, roupas, acessórios, tatuagens, cicatrizes e diversas possibilidades de modificação. O Caçador de Aparições, como é chamado, possui uma vasta gama de configurações que podem ser salvas e modificadas eventualmente se o jogador preferir.

Mundo aberto e Dungeons

Diferente do primeiro título, Code Vein II conta com uma ideia de mundo aberto, ideia no princípio da palavra porque parece que faltou um pouco mais de cuidado na estrutura tanto de guiar o jogador a fazer atividades pelo mapa, quanto exploração de coisas secretas. As áreas externas tendem a ser muito vazias, com inimigos espalhados quase de forma randômica nas estruturas do mundo aberto. Apesar da adição ser uma evolução do jogo, tentar crescer o formato sem esse cuidado não é visto com bons olhos. O título mostra claras inspirações em outro título da FromSoftware, Elden Ring, que possui uma construção de mundo e atividades cuidadosamente produzidas, o que faltou em Code Vein.

O que vai de encontro também, as “Dungeons”, que enquanto em Elden Ring eram naturalmente encontradas pelo jogador conforme abria o mapa e procurava coisas a se fazer nas Terras Intermédias, Code Vein II remove esse fator de exploração, com marcações em mapa, só exigindo do jogador que se desloque do ponto A até o ponto B. E as estruturas mimetizam exatamente como Elden Ring funciona, um ponto de salvamento no início, um trecho de exploração lutando com alguns inimigos pelo percurso e por fim uma luta com um chefe. Até o salvamento na frente da luta com o chefe foi transferido para cá, e sendo o CTRL C+ CTRL V do que já deu certo, Code Vein II não subverte nada em relação às suas “Dungeons”.

Mais a frente o jogador até consegue uma “moto” para andar pelo mapa, o que é um aceno também ao cavalo em Elden Ring. O que mostra o peso da mão da Bandai em produzir um Elden Ring de anime em cima da franquia.

Considerações Finais

Code Vein II é uma boa evolução do título anterior, sendo mais fluido na jogabilidade, com uma variedade enorme de construção de personagem e customização de habilidades, implementando novas mecânicas e tentando fortemente produzir um mundo único que consiga entreter o jogador. O título pode ser uma boa oportunidade de testar o gosto por soulslike, já que ele conta com um auxílio praticamente interino durante a campanha.

Contudo, apesar dos acertos pontuais, o título permanece pecando em coisas muito básicas, a física continua esquisita, com várias roupas atravessando o personagem e o mundo aberto vazio e sem muitas atividades pode cansar rapidamente os jogadores que anseiam por exploração.

Code Vein II está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Bandai Namco Brasil para PlayStation 5

