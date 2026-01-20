Life is Strange: Reunion traz Chloe de volta e promete fim emocionante

Max Caulfield é incumbida mais uma vez de salvar seus amigos de um novo desastre. - (crédito: Reprodução/Square Enix)

Nesta terça-feira (20/1), a Square Enix anunciou oficialmente o retorno e conclusão da saga de Max Caulfield com o novo jogo Life is Strange: Reunion, que promete encerrar a história da protagonista. O trailer contou com um vislumbre inédito do retorno de Chloe, a melhor amiga de Max e interesse amoroso do primeiro título.

Após os eventos de Life is Strange: Double Exposure, a versão mais velha de Max, agora na faculdade, continua lutando contra o tempo para salvar incontáveis vidas. Ela tem uma visão que indica que um incêndio devastador vai atingir a cidade muito em breve, e cabe a Max fazer de tudo para tentar impedir o desastre e salvar seus amigos.

A novidade da vez é o retorno da queridinha dos fãs, a melhor amiga e interesse amoroso de Max, Chloe Price. Desde o primeiro título, após os eventos que resultam no caos na cidade devido ao efeito borboleta, Max e Chloe não se reviam. Algo que o trailer fez questão de destacar na prévia. Em Life is Strange: Reunion, o jogador vai jogar trechos utilizando tanto Max - com o retorno dos seus poderes de retroceder o tempo -, quanto Chloe - com seu incrível dom de lábia.

Com o auxílio das vozes por trás das personagens, Hannah Telle, quem dá vida a Max Caulfield, e Rihanna DeVries, quem dá voz a Chloe Price, resolveram explicar em como a personagem está viva nessa conclusão.

*Spoilers

No segundo título, Max investigou um assassinato que ocorreu em diferentes realidades, em uma com sua amiga Safi viva e outra com ela morta. Por meio de seus poderes, ela conseguiu unir as duas realidades em uma só, porém, com isso, acabou unindo ambos os finais do primeiro Life is Strange.

Ou seja, ambas as escolhas finais do primeiro jogo são canônicas, se Max sacrificou Chloe para salvar Arcadia Bay ou se ela sacrificou a cidade para salvar Chloe. Em um clipe mostrado na transmissão, Chloe confirma que tem memórias tanto de sua morte, quanto da destruição da cidade, mas que mesmo assim, tudo está bem.

* Fim dos spoilers

Com o trecho, as atrizes destacaram como o jogo vai contar com diferentes diálogos a depender das escolhas do jogador - fazendo um repeteco do que marcou a franquia -, que vão impactar o desenrolar da história.

Retroceder e bate-boca

Max voltou a ter seus poderes de retroceder no tempo, que foram um grande destaque do primeiro jogo. Ela era capaz de ver o futuro, voltar no tempo e tomar decisões que fossem capazes de alterar a linha do tempo. Life is Strange: Reunion vai trazer de volta essa necessidade de pensar utilizando os poderes para resolver os quebra-cabeças impostas pela trama.

Enquanto isso, Chloe continua usando sua lábia para vencer discussões e sair por cima durante alguma conversa. Conforme o jogador faz as escolhas, ele é capaz de “vencer” a discussão ou acabar se dando mal.

Life is Strange: Reunion chega em 27 de março para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC