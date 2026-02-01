Grammy 2026: saiba onde assistir, horário e principais indicados

Chegou a hora de premiar os melhores trabalhos do mundo da música do último ano! A 68ª edição do Grammy Awards ocorre neste domingo (1°/2), a partir das 21h30, com apresentação do comediante norte-americano Trevor Noah. A cerimônia de entrega dos troféus, que será realizada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, poderá ser acompanhada pelos brasileiros por meio de transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max.
Representantes do Brasil, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia concorrem na categoria Melhor álbum de música global com o disco Caetano e Bethânia ao vivo. A dupla disputa o prêmio com os artistas Siddhant Bhatia (Índia), Burna Boy (Nigéria), Youssou N’Dour (Senegal), Shakti (Índia) e Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar (Índia).
As nomeações, divulgadas no último 7 de novembro, tiveram Bad Bunny como destaque — o porto-riquenho se tornou o primeiro artista em língua espanhola a ser indicado nas três categorias principais (Álbum do ano, Gravação do ano e Música do ano). Em 2022, o cantor já havia feito história na premiação com Un verano sin ti, o primeiro disco em língua espanhola a ser indicado a Álbum do ano na história do Grammy.
Quem lidera a lista de indicações neste ano, porém, é o rapper Kendrick Lamar, que concorre a nove prêmios. A segunda artista mais indicada é Lady Gaga, com sete nomeações. Os dois também disputam as três categorias principais. Leon Thomas e Sabrina Carpenter empatam com Bad Bunny e podem levar para casa seis troféus.
Nesta edição, a novidade são duas novas categorias: Melhor capa de álbum e Melhor álbum de country tradicional. O prêmio de Melhor álbum de country, por sua vez, passou a se chamar Melhor álbum de country contemporâneo. Ao todo, serão distribuídos 95 troféus no Grammy 2026.
Confira os principais indicados ao 68° Grammy Awards:
Álbum do ano
Debi tirar más fotos - Bad Bunny
Swag - Justin Bieber
Man's best friend - Sabrina Carpenter
Let God sort 'Em out - Clipse, Pusha T, Malice
Mayhem - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
Mutt - Leon Thomas
Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do ano
DtMF - Bad Bunny
Manchild - Sabrina Carpenter
Anxiety - Doechii
Wildflower - Billie Eilish
Abracadabra - Lady Gaga
Luther - Kendrick Lamar e SZA
The subway - Chappell Roan
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do ano
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Luther - Kendrick Lamar, SZA
Manchild - Sabrina Carpenter
Wildflower - Billie Eilish
Dtmf - Bad Bunny
Abracadabra - Lady Gaga
Anxiety - Doechii
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Artista revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor álbum de música urbana
Debi tirar más fotos - Bad Bunny
Mixteip - J Balvin
Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid
Naiki - Nicki Nicole
EUB Deluxe - Trueno
Sinfonico (En Vivo) - Yandel
Melhor álbum de R&B
Beloved - Giveon
Why not more? - Coco Jones
The crown - Ledisi
Escape room - Teyana Taylor
Mutt - Leon Thomas
Melhor álbum de rap
Let God sort 'Em out - Clipse, Pusha T & Malice
Glorious - GloRilla
God does like ugly - JID
GNX - Kendrick Lamar
Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor álbum de rock
private music - Deftones
I quit - Haim
From zero - Linkin Park
Never enough - Turnstile
Idols - Yungblud
Melhor álbum de pop vocal
Swag - Justin Bieber
Man's best friend - Sabrina Carpenter
Something beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I've tried everything but therapy (Part 2) - Teddy Swims
Melhor performance pop solo vocal
Daisies - Justin Bieber
Manchild - Sabrina Carpenter
Disease - Lady Gaga
The subway - Chappell Roan
Messy - Lola Young
Melhor performance pop duo/grupo
Defying gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar