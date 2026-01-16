Festival Brinca+ tem programação gratuita de férias mo SESI Lab

A 6ª edição do festival Brinca+, promovida pelo Ministério da Cultura, SESI Lab e a Shell, entregam uma programação gratuita durante as férias escolares para o público de todas as idades. O festival é realizado dos dias 17 de janeiro a 15 de fevereiro, incluindo apresentações musicais, teatro, sessões de filmes e oficinas conduzidas por educadores, artistas, designers e cientistas.

A proposta do festival é incentivar a criação, experimentação e brincadeira como motores de aprendizagem. Para a entrada é preciso retirar o ingresso on-line ou na bilheteria física do museu, inclusive para crianças e bebês. As oficinas e ativações possuem vagas limitadas, sendo necessária a retirada de ingressos específicos, também gratuitos.

Na primeira semana, a programação inclui a atração da oficina Cores e Flores, na qual os visitantes podem aprender técnicas conectadas com a flora do cerrado para fazer pinturas. O espetáculo teatral Forrolendo, com Mamulengo Presepada, também faz parte da pogramação.

O festival inclui o show Planeta Oca, voltado para temas como preservação ambiental e diversidade, além das sessões de cinema com três episódios da nova temporada da série O Show da Luna! A partir do dia 22 de janeiro, o SESI Lab também vai acrescentar à programação a ocupação Palavra Cantada, em parceria com o Itaú Cultural.

“O festival reúne atividades sensoriais, artísticas e educativas que dialogam com diferentes fases da infância e também com as famílias. Além disso, traz para o SESI Lab atrações de várias partes do Brasil, ampliando o repertório cultural do público e reforçando o museu como um espaço de encontro com a diversidade, a brincadeira e o aprendizado”, afirma Cláudia Ramalho, superintendente de cultura do SESI.





Serviço

Festival Brinca+

A partir dos dias 17 de janeiro a 15 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos fins de semana e feriados, das 10h às 19h, no SESI Lab (Setor Cultural Sul). Ingressos gratuitos disponíveis on-line e na bilheteria física do museu. Classificação indicativa Livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel