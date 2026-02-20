Clássico nacional, Bye Bye, Brasil é destaque no Cine Clube Mapati

O Cine Clube Mapati promove, no dia 27 de fevereiro, às 19h30, exibição do clássico do cinema nacional Bye Bye, Brasil, dirigido por Cacá Diegues. A sessão tem classificação indicativa de 18 anos, integra a programação permanente do projeto no Espaço Cultural Mapati e reforça a proposta de ampliar o acesso ao audiovisual de relevância artística e histórica.

Uma trupe de artistas viaja pelo interior do país, atravessa o Norte e o Nordeste, do vale do São Francisco até a rodovia Transamazônica, e faz espetáculos enquanto foge da concorrência da televisão. Mas, mais do que deslocamentos, o filme retrata encontros e conflitos em um país marcado por contrastes regionais e problemas sociais, desafios ainda atuais no país. Lançado originalmente em 1980, o longa se revela atemporal e é considerado um dos títulos mais emblemáticos do cinema brasileiro moderno.

Em 3 de fevereiro de 1980, antes da estreia de Bye Bye, Brasil, em texto publicado pelo Jornal do Brasil, Cacá Diegues escreveu: “Bye Bye Brasil é o meu sonho sobre isso que se convencionou chamar de realidade brasileira. Ou seja, mais uma modesta versão pessoal, uma das muitas versões possíveis sobre alguns aspectos do que ocorre com o mundo e as pessoas mais próximas de mim. [...] Só que agora a mágica do cinema, o mistério da sua luz, captura um país em transe, onde convivem no mesmo espaço/tempo o moderno e o arcaico, a riqueza e a pobreza, a selva e a poluição, a comédia e a tragédia, numa situação-limite que pode estar anunciando a civilização do século 21”.

Criado pelo sócio fundador do Espaço Cultural Mapati, Marcos Martins, e com apoio da atriz e diretora teatral Tereza Padilha, o Cine Clube Mapati teve início em 1º de julho de 2023. Desde então, mantém sessões mensais dedicadas à exibição de curtas, médias e longas-metragens, além de documentários com abordagem cultural, social e política. A iniciativa consolidou-se como um espaço de formação de público e de fortalecimento do debate sobre a produção audiovisual.

A edição de fevereiro reafirma esse compromisso ao trazer para a tela um título que dialoga com diferentes gerações e estimula reflexão, memória e pensamento crítico, aproximando os espectadores de narrativas que ajudaram a construir a identidade do cinema nacional.

Serviço

Exibição do filme Bye Bye, Brasil

27 de fevereiro, às 19h30 no Espaço Cultural Mapati - 707 Norte. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Sympla. Não indicado para menores de 18 anos.