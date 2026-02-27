Clara Telles e Gabriel Guedes estreiam parceria com shows em Brasília

A partir de arranjos originais, os músicos Clara Telles e Gabriel Guedes iniciaram uma exploração das canções do Clube da Esquina e MPB de vanguarda, com o intuito de entender como os clássicos da música brasileira continuam a se transformar e conversar com a atualidade. A parceria é consolidada, agora, com dois shows do projeto Vanguardas e outras esquinas em Brasília: no Teatro da Casa Thomas Jefferson, em 20 de março; e no Clube do Choro, em 3 de abril.

O repertório da apresentação, que inclui também composições autorais, foi montado a partir de referências estéticas de artistas que vão da música clássica ao rock, como Bach, Mozart e Beethoven e Beatles e Pink Floyd. A criação artística dos dois passa também pelas origens de cada um: Clara e Gabriel são, respectivamente, filhos de Aloísio Brandão e Beto Guedes. “Esse show vai ser uma mistura de influências, desde que começamos nossa trajetória musical. Estamos preparando um show com duas partes. Na minha parte, trago além de composições autorais, algumas homenagens ao Clube da Esquina”, explica Gabriel.

Clara leva a MPB de vanguarda para a apresentação. A cantora ressalta que a apresentação parte das heranças artísticas e estéticas dos dois. “O show é isso: a junção desse encontro musical que acontece entre a gente com muito afeto, muito carinho, honrando nossas ancestralidades e também o que surge a partir daí”, afirma. “É uma festa, uma comemoração dos encontros e das heranças.”

Gabriel reforça a herança musical de Clara, que teve influência da música de concerto e do coral, do qual participou quando criança. “Ela é uma artista muito performática e carismática. Vai ser uma honra inenarrável”, diz. Para Clara, a conexão entre os dois é refletida na vida, no palco e na arte. “Eu acho que todo mundo vai sentir um pouco dessa conexão que a gente tem reverberando no mundo, na plateia e onde a nossa música puder chegar”, conta.

*Estagiários sob supervisão de Severino Francisco