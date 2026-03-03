O "caminho vermelho" de Jeff Alan: Retratos de coragem e identidade na capital

Hoje, às 19h, um pedaço de Pernambuco chega à Caixa Cultural Brasília com a exposição Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan. A mostra reúne 51 obras visuais do artista pernambucano Jeff Alan e explora memória, identidade e pertencimento da população negra. A abertura da exposição terá a presença do pintor e do curador Bruno Albertim, e fica em cartaz até 31 de maio, com entrada gratuita.

Nascido e criado no bairro do Barro, zona oeste de Recife, Jeff Alan cresceu engajado em causas sociais e, ainda cedo, começou a fazer intervenções artísticas nas ruas como forma de buscar novas perspectivas do lugar onde vivia, entender qual era seu espaço na cidade e como podia se comunicar com as pessoas que transitavam pelo bairro.

Sem influências artísticas definidas, a pintura surgiu como uma necessidade pessoal de Jeff para representar um coletivo semelhante a ele: negro, corajoso e com precisão de ser visto e ouvido. "Acho que o que mais me inspira são as pessoas que convivem comigo, as pessoas que vivem o que escolheram para a vida e que se entregam àquilo. Eu tenho uma frase que até viralizou que é assim 'viver do seu sonho é um ato de coragem'. E eu fui muito corajoso ao ponto de acreditar, de persistir e estar vivendo de arte, ganhando uma grana com isso", diz o artista.

Como reflexo dos ideais que Jeff acredita e de seu olhar, voltado para o ordinário do cotidiano, surge a exposição Comigo Ninguém Pode — título em referência à planta, como forma de proteção e também de reafirmar a força e os fazeres do povo preto, da arte preta. A exposição apresenta retratos criados a partir de vivências, afetos e referências territoriais. Combina elementos do realismo contemporâneo com referências da arte urbana e quer transmitir, sobretudo, coragem. "E quando eu falo de coragem, eu me lembro do caminho vermelho que é apresentado na minha exposição, que é um caminho que fala sobre luta, sobre sangue, sobre coragem", explica Alan.

Mas, além de coragem, a exposição conta parte de uma história complexa do país por meio de rostos e corpos de pessoas que muitas vezes foram ocultadas, afirma o curador Bruno Albertim. "A pintura de Jeff Alan é uma espécie de vela que queima para cima e propõe o preenchimento dessas lacunas, desses rostos intencionalmente apagados da história".

Serviço

Exposição "Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan"

Na Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul - SBS-, Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul). De hoje a 31/5, com visitação de terça a domingo, das 9h às 21h. Abertura com a presença do artista hoje, às 19h. Visitas mediadas com o curador hoje, às 20h, e amanhã, às 17h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.