Festival João Rock anuncia primeiras atrações da edição de 2026

O festival João Rock anunciou, nesta terça-feira (10/3), os primeiros nomes confirmados para a edição de 2026. CPM 22, Detonautas, Marina Sena, Zé Ramalho, Criolo, Armandinho e Os Paralamas do Sucesso se apresentam no evento que acontece no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Outros 20 artistas que completam o line-up do festival serão divulgados em breve, totalizando 27 shows em cinco palcos. A pré-venda tem início na próxima terça-feira (17/3) e vai até o dia 23, com ingressos para os setores Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen. Os preços ainda não foram divulgados.

A venda será realizada pelo site oficial do festival e é possível comprar até quatro ingressos por CPF. Durante o período de pré-venda, o público pode aproveitar de parcelamento maior, valor com desconto e outros benefícios exclusivos.