Pokémon Pokopia traz um olhar sensível sobre o mundo dos monstrinhos

Pokémon Pokopia propõem uma nova ideia para o universo dos monstrinhos da Nintendo e usa a criatividade para mergulhar em um novo gênero - (crédito: Reprodução/Game Freak/Nintendo)

Anunciado no final de 2025, Pokémon Pokopia veio para inovar a linha de jogos da franquia dos monstrinhos. Focado em simulação de vida e construção, o novo título deixa de lado o formato clássico de batalhas, treinamento, captura e progressão, aproximando-se mais de Animal Crossing, com uma aventura lenta, mas cheia de emoção.





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Muitas pessoas estavam incertas e com receio de a Nintendo estar mexendo demais na "fórmula perfeita", mas, mais que um simples experimento dentro da franquia, Pokopia é uma mudança de perspectiva sobre o que significa viver no mundo Pokémon.



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Uma Jornada Diferente

O jogador controla um Ditto que se transforma em seu antigo treinador e desperta em uma região totalmente abandonada, na qual os humanos desapareceram e o ambiente se tornou árido e sem vida. Junto ao Professor Tangrowth — um velho Pokémon que não sabe onde seu parceiro foi parar —, a missão principal é restaurar o lugar e trazer de volta os Pokémon e os humanos.



Pokémon Pokopia propõem uma nova ideia para o universo dos monstrinhos da Nintendo e usa a criatividade para mergulhar em um novo gênero (foto: Reprodução/Game Freak/Nintendo)

Em vez de ginásios, vilões e uma jornada para se tornar um mestre Pokémon, a narrativa o leva a reconstruir a cidade e cuidar dos monstrinhos, ao mesmo tempo que você deve tentar entender o que aconteceu com o mundo e com os humanos que viviam ali. Descobrir para onde todos foram é o grande questionamento do jogo, ainda mais porque nenhum outro Pokémon se lembra exatamente do que ocorreu.



E Tenho Ditto

A base da jogabilidade gira em torno de criar habitats e reconstruir a ilha aos poucos. Cada Pokémon tem sua morada ideal, que varia entre arbustos, objetos, estruturas específicas ou até horários e climas determinados. Isso torna cada local um ecossistema diferente, em que cada decisão do jogador altera o que surge ali.



Pokémon Pokopia propõem uma nova ideia para o universo dos monstrinhos da Nintendo e usa a criatividade para mergulhar em um novo gênero (foto: Reprodução/Game Freak/Nintendo)

Cada Pokémon ajudará Ditto a transformar o lugar. Eles podem processar materiais, acelerar o crescimento de plantas, construir estruturas e ensinar habilidades ao jogador, o que impacta diretamente as possibilidades de exploração. O jogo possui diferentes áreas, cada uma com seu próprio ecossistema e problemas a serem resolvidos. Novos locais também liberam diferentes tipos de itens, monstrinhos e mecânicas.



Mecânica

Quando o assunto é mecânica, Pokopia claramente bebe de fontes como Dragon Quest Builders, Minecraft e Animal Crossing. O jogador tem total liberdade para moldar o ambiente, fazer construções, decorar áreas e reorganizar a ilha. O progresso ocorre entre diferentes localidades, e cada uma possui uma mecânica única que ajuda a avançar rumo ao objetivo final.

O que diferencia o título é o fato de que tudo tem um propósito; a construção não é meramente estética, ela faz parte do ciclo do jogo: atrair Pokémon, realocar e, em seguida, atrair novos. Essa combinação de liberdade criativa e um objetivo a ser atingido torna a experiência viciante — é o tipo de jogo em que você entra pelo bônus diário e, quando percebe, horas se passaram.



Pokémon Pokopia propõem uma nova ideia para o universo dos monstrinhos da Nintendo e usa a criatividade para mergulhar em um novo gênero (foto: Reprodução/Game Freak/Nintendo)

Um dos pontos fortes é que os Pokémon dialogam e têm personalidades próprias. O fato de ser um Ditto permite conversar com cada monstrinho, o que cria uma conexão maior com o mundo e os personagens. Ver as criaturas clássicas de volta, mas agora como moradores de uma cidade que você ajudou a reconstruir, gera uma sensação de proximidade gratificante.



Considerações Finais

Apesar de todos os méritos, Pokopia também possui algumas limitações. Certas tarefas se tornam exaustivas e repetitivas, especialmente quando o progresso depende de conversar com diversos Pokémon para descobrir as necessidades de cada um. O ritmo é mais lento do que o dos outros jogos da franquia, o que pode afastar jogadores que preferem o estilo tradicional.



Pokémon Pokopia propõem uma nova ideia para o universo dos monstrinhos da Nintendo e usa a criatividade para mergulhar em um novo gênero (foto: Reprodução/Game Freak/Nintendo)

Outro ponto que aprimoraria a jogabilidade seria a tradução completa para o português. Também seria incrível se este título especificamente fosse dublado, em razão das personalidades únicas de cada Pokémon.



Vale a pena?

Se você gosta dos famosos cozy games (jogos para relaxar), este título é ideal para você. Também é indicado para os amantes da franquia Pokémon que apreciam uma progressão mais cadenciada.



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Poder me divertir com meus monstrinhos favoritos de uma nova maneira me transportou de volta aos antigos desenhos de Pokémon; uma nostalgia de ver os mesmos personagens, com seus jeitos únicos, sendo retratados da melhor forma. Com um tom de favoritismo, arrisco dizer que Pokémon Pokopia é um dos melhores jogos da franquia por reproduzir esse sentimento com tamanha perfeição.



Nota: 97/100

Pokémon Pokopia está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2.



*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil







