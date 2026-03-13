MAB inaugura exposição sobre Brasília neste sábado (14/3)

Exposição no MAB reúne obras de 17 artistas que atuam em Brasília - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (14/3), o Museu de Arte de Brasília (MAB) promove um coquetel aberto ao público para a inauguração da exposição 61+5 — Panorama das Artes Visuais em Brasília. O evento tem início às 14h e a entrada é gratuita.

Em cartaz até 4 de maio, a mostra reúne o trabalho de 17 artistas atuantes em Brasília: Alysson José, Ana Flora Bavaresco, Flávia Mota, Henrique Filippelli, Jade Martins, Jujis, Júlia Gruber, Kassandra Castro, Laila Mackenzie, Marcela Cavalcante, o Santo inimigo do mal, Rânya Doumet, Raquel de Souza, Ray di Castro, Renato Paiva, Ricardo Teles e Thérèse Hofmann.

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Cada artista apresenta um núcleo de obras autorais, acompanhado por um texto curatorial. A exposição reúne pinturas, esculturas e objetos que investigam memórias, experiências pessoais, a paisagem urbana e transformações sociais. O objetivo dos curadores é que a mostra se torne um projeto anual, dedicado a mapear e apresentar a produção artística na cidade.

Serviço

Coquetel de abertura da exposição 61+5 - Panorama das Artes Visuais em Brasília

Neste sábado (14/3), de 14h às 18h, no Museu de Arte de Brasília (SHTN Trecho 1 projeto Orla Polo 03 Lote 05). Visitação até 4 de maio, entre quarta e segunda-feira, das 10h às 18h30. Entrada gratuita.