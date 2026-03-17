Smash Mouth confirma show em Brasília em maio no Brasil Tour 2026

A banda norte-americana Smash Mouth confirmou passagem por Brasília em 2 de maio. O grupo, que marcou gerações com hits globais como All Star e I'm a Believer, será uma das grandes atrações internacionais do Somos Rock Festival, evento que celebra o gênero com nomes de peso nacionais e estrangeiros.

A apresentação faz parte da Brasil Tour 2026, que também passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. A expectativa é de um setlist recheado de clássicos que dominaram as rádios e as trilhas sonoras de cinema, como a franquia Shrek, entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000.

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Esta turnê marca um momento especial para o grupo. Agora liderado pelo vocalista Zach Goode, o Smash Mouth mantém viva a energia do ska-pop-rock que os tornou famosos, enquanto apresenta aos fãs o novo material do álbum Mercury Comet, previsto para ser lançado ainda este ano.