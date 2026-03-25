Ecofalante Educação promove mostras de filmes em celebração ao Mês da Água

Em celebração ao Mês da Água e Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o programa Ecofalante Educação promove, em diversos estados, cinco mostras de filmes dedicadas ao tema das águas. O Distrito Federal recebe a Mostra de Cinema em parceria com a Agência Nacional das Águas, nos dias 26 e 27 de março; e a Mostra Ecofalante — Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água, até 31 de março.

A Mostra em parceria Agência Nacional das Águas será desenvolvida em dois cine debates: na quinta-feira (26/3), de 14h às 16h30, voltado à escolas do DF; e sexta-feira (27/3), de 9h às 12h, para o público geral. As exibições dos filmes acontecem no Auditório Flávio Terra Barth, na sede da Agência Nacional das Águas, e as inscrições para a mostra de sexta-feira podem ser feitas de forma on-line.

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A mostra é parte da campanha Onde a água flui, a igualdade cresce, que tem como tema central Água e gênero. Os filmes foram escolhidos de forma a destacar a água potável e o saneamento como direitos humanos essenciais para a igualdade de gênero.

A Mostra Ecofalante — Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água é feita em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e é integrada à programação da Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água. O evento é voltado a estudantes do Ensino Fundamental I e II, e do Ensino Médio e os filmes permanecem disponíveis para exibição até 31 de março na plataforma de acesso gratuito Ecofalante Play.

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Serviço

Mostra de Cinema em parceria com a Agência Nacional das Águas

Sexta-feira (27/3), no Auditório Flávio Terra Barth, na sede da Agência Nacional das Águas (Setor Policial, área 5, Quadra 3). Entrada gratuita, com inscrição por formulário virtual.