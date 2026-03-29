"Se a história não for boa, a gente não leva", diz Porchat sobre programa na GNT

Fábio Porchat retorna às noites da GNT para mais uma temporada de Que história é essa, Porchat?, programa que reúne celebridades para um momento de descontração, em que elas dividem com o público relatos hilários e, muitas vezes, absurdos de suas vidas pessoais. A nova leva de episódios, exibidos todas as terças, a partir das 21h45, traz nomes como Alex Atala, Juliano Cazarré, Cleo Pires, Sheila Mello, Juliana Paiva, Giulia Martins e Rafael Infante.

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"Eu acho que o mais importante é não deixar o programa perder a essência", pondera Porchat sobre a longevidade da atração. Segundo ele, a atração chega com fôlego para a oitava temporada: "As histórias são a base de tudo o que acontece ali, então eu preciso de histórias boas. Claro, eu quero gente famosa, gente interessante, mas eu quero gente que saiba contar bem uma história boa. Não importa se é o Obama, se a história não for boa, a gente não leva", exagera o humorista.

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Nos episódios inéditos, Porchat vai além dos relatos contados pelos convidados especiais e traz depoimentos surpreendentes da plateia. "Uma história que eu gosto muito nessa nova temporada é a de uma sobrevivente do tsunami que teve na Tailândia", aponta o carioca. "Inclusive, é uma história zero divertida, é supertensa, mas que foi muito bem contada", adianta o apresentador.

"Eu sempre vou na plateia ouvir as histórias de todo mundo. É uma coisa que desde o início eu quis bater nessa tecla: todo mundo tem uma história boa. Não importa se você é a Claudia Raia ou o Zé da Pipoca, você pode ir lá contar algo", garante o humorista. "Algumas vezes, as dos anônimos são melhores do que as dos famosos, porque eles não têm nada a perder. Eles vão lá sem nenhum medo de perder a reputação, porque estão dispostos mesmo a jogar tudo para o alto", destaca Porchat.

No ar desde 2019, Que história é essa, Porchat?, revela o apresentador, ganhou proporções que nem mesmo ele esperava. "Uma das maiores felicidades que eu tenho na vida e que esse programa me deu são as pessoas falando: 'eu vou guardar essa história para contar no Porchat'", celebra o humorista. "Isso é um negócio que me dá um orgulho tremendo, porque um projeto tão despretensioso virou uma espécie de referência quando alguém tem uma história maluca, esquisita, doida ou engraçada para contar", exalta o comediante.

"Nunca imaginei que ia fazer tanto sucesso, a ponto de as pessoas me reconhecerem na rua e gritarem: 'Porchat, tenho uma história!'. Isso é legal demais", comemora o carioca. Após transmissão na GNT, os episódios do programa ficam disponíveis no catálogo da Globoplay.

Porchat na Copa

A partir de junho, Fábio Porchat comanda também o Central da Copa, programa da Globo sobre o torneio mundial, que será exibido durante a competição, em junho e julho. Para além da apresentação, que será dividida com Tadeu Schmidt, ele será responsável por um quadro de humor dentro da atração. "É um projeto com o qual estou muito animado", diz o comediante.

"Eu adoro futebol, adoro Copa do Mundo. Fui nas últimas três, em vários jogos", conta o humorista. "O programa será um lugar em que eu vou brincar, fazer piada, mas também mostrar para todo mundo o que aconteceu durante o dia", explica. Segundo o carioca, as gravações do programa devem começar após a final do BBB 26, em 21 de abril.