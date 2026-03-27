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Inscrições abertas para a Expo Favela Innovation Brasília 2026

Interessados podem se inscrever gratuitamente no site oficial da Expo Favela Innovation Brasília; evento ocorre nos dias 25 e 26 de abril

Expo Favela Innovation Brasília 2026 acontece nos dias 25 e 26 de abril - (crédito: Isadora Teixeira)
Expo Favela Innovation Brasília 2026 acontece nos dias 25 e 26 de abril - (crédito: Isadora Teixeira)

As inscrições para a Expo Favela Innovation Brasília 2026 estão abertas. Com o tema Oportunidade de negócio na sua quebrada, o evento será realizado nos dias 25 e 26 de abril, no estacionamento do Sesc Ceilândia. Empreendedores interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial da feira. 

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Durante o processo de inscrição, os participantes devem enviar um vídeo de até três minutos se apresentando e expondo o empreendimento que pretendem levar à Expo Favela Innovation. O evento presenteará o negócio campeão com R$15 mil e os cinco finalistas serão levados à final nacional da Expo Favela Innovation Brasil, em São Paulo.

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Organizada pela Central Única das Favelas e pelo Projeto S.A, a Expo Favela Innovation Brasília terá programação com mesas de debates, workshops, exposições e rodadas de negócios. Apesar desta ser a quarta edição do evento no Distrito Federal, é a primeira vez que Ceilândia é escolhida para ser a sede, como forma de ampliar o acesso a oportunidades de crescimento profissional.

Serviço

Expo Favela Innovation Brasília 2026

Nos dias 25 e 26 de abril, no estacionamento do Sesc Ceilândia. Inscrições abertas no site oficial do evento. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/03/2026 14:51
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