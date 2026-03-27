'Marathon' tem boa proposta, mas tropeça na execução; veja crítica

Apesar do lançamento recente, 'Marathon' já perdeu uma parte considerável de jogadores - (crédito: Reprodução/Bungie)

Lançado em 5 de março deste ano, Marathon é o retorno de uma franquia da Bungie através de uma nova proposta. O original, lançado em 1994, também mantinha a identidade de FPS, mas tinha como inspiração maior a saga Doom. O jogo abandona a estrutura tradicional de campanha, que existia no anterior e se apresenta como um jogo de tiro em primeira pessoa focado exclusivamente no multiplayer, adotando o formato de extração PvPvE (jogadores contra jogadores contra inimigos controlados pela máquina) assim como Arc Raiders.

Preparado para extração?

Apesar do lançamento recente, Marathon já perdeu uma parte consideravél de jogadores. (foto: Reprodução/Bungie)

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A ambientação se desenvolve em Tau Ceti IV, uma colônia abandonada clássico de um cenário de distopia futurista. Nesse ambiente, o jogador assume o papel de corredores, conscientes transferidas para corpos sintéticos que operam em um planeta marcado por conflitos entre facções e pela presença da UESC. A narrativa não se desenvolve por meio de missões lineares, mas por elementos espalhados no cenário e pela progressão em temporadas. A estrutura de progressão está ligada à permanência nas partidas. Cada incursão representa um risco de perder todos os itens coletados, ou ganhar ferramentas ainda melhores.

À primeira vista, a proposta se aproxima de outros jogos do gênero de extração, com foco em loot e confronto entre jogadores. No entanto, Marathon incorpora elementos próprios ao estruturar personagens com habilidades específicas e ao apostar em um modelo de progressão contínua.

Jogabilidade

Apesar do lançamento recente, Marathon já perdeu uma parte consideravél de jogadores. (foto: Reprodução/Bungie)

Durante as partidas, o jogador enfrenta tanto outros jogadores quanto inimigos controlados pela máquina. Os combates muitas vezes precisam que o corredor utilize de abordagem furtiva, já que a exposição em determinados momentos pode resultar em eliminação quase imediata. Cada “armação” possui habilidades distintas, como invisibilidade, suporte ou mobilidade, definindo assim, funções caso esteja jogando com um grupo de amigos.

O sistema de equipamentos introduz também algumas camadas adicionais. Antes de cada partida, o jogador precisa montar o conjunto de itens a partir de diferentes componentes, exigindo gestão constante de inventário e planejamento prévio. Do ponto de vista visual, o jogo adota uma estética retrô futurista, com formas geométricas bem definidas e cores contrastantes que saltam na tela. Marathon, porém, tem problemas de instabilidade com os servidores que podem interromper sessões e causar perda de progresso, afetando diretamente a lógica central de risco e recompensa. Outro problema relacionado a conexão é a demora para buscar partidas que estão consideravelmente acima da média dos jogos concorrentes.

Vale a pena?

Apesar do lançamento recente, Marathon já perdeu uma parte consideravél de jogadores. (foto: Reprodução/Bungie)

Marathon é um jogo que tem proposta interessante, mas muitos problemas na jogabilidade e na atual dificuldade em encontrar partidas, que quando encontradas acabam decepcionantes, tornando a experiência frustrante. Reformulações na estrutura do título, que possam motivar a comunidade a jogar, pode ser a solução para tornar Marathon mais interessante.

Nota: 45/100

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Marathon está disponível para PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

**Está analise foi feita com uma cópia enviada pela Bungie Brasil para PC





