Peça denuncia violência contra as mulheres a partir de relatos reais

Fernanda Jacob é uma das atrizes que interpretam personagem em situação de vulnerabilidade - (crédito: Dido Gomes)

Relatar a violência contra mulheres provoca dor, mas é por meio da arte que Roseane Braga enxerga caminhos para a “mudança cultural necessária a esse enfrentamento”. Ela escreveu, em 2023, o livro Mesmo só, por todas, com relatos de mulheres em vulnerabilidade e poemas. A obra foi transformada em peça, que está em cartaz até 12 de abril.

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Para o público geral, são três sessões no Teatro Oficina Perdiz: sexta-feira (10/4) e sábado (11/4), às 20h, e domingo (12/4), às 19h. Nesta quarta (8/4) e na quinta (9/4), as apresentações são fechadas para estudantes de escolas públicas. Ingressos custam a partir de R$ 20.

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O espetáculo recria cenários domésticos e coloca o público dentro do ambiente em que muitas agressões são cometidas. As atrizes Gabriela Correa e Fernanda Jacob, sob a direção de Guilherme Carvalho e Ellen Oléria, interpretam as personagens afetadas pela violência. A dramaturgia foi uma adaptação feita por Cristiane Sobral. “A iniciativa busca atingir a juventude, provocando mobilização e reflexão coletiva para ampliar a compreensão da sociedade sobre as raízes estruturais da violência de gênero e de raça”, comenta a também produtora Roseane Braga.

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Essa é a terceira temporada de apresentações, com um público alcançado de 2,5 mil jovens. O projeto é realização do Instituto Bem Cultural e da Funarte/Ministério da Cultura e tem apoio da Tangará Desenvolvimento Sociocultural, da Raruti Comunicação e Design e do Sindicato dos Bancários. As apresentações são seguidas de diálogo com o público, marcado por explicações acerca da lei Maria da Penha e de mecanismos de proteção.





Serviço

Mesmo só, por todas

Direção de Guilherme Carvalho e Ellen Oléria. Nesta sexta-feira (10/4) e sábado (11/4), às 20h, e domingo (12/4), às 19h, no Teatro Oficina Perdiz (710 Bloco E, Asa Norte). Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), disponíveis no Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel