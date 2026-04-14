Ex-ator mirim de 'Os batutinhas' é preso nos Estados Unidos

Bug Hall ficou conhecido por interpretar durante a infância o personagem Alfafa, de 'Os batutinhas' (1994) - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

O ex-ator norte-americano Bug Hall foi preso nesta segunda-feira (14/4) nos Estados Unidos. Durante a infância, Hall fez sucesso em diferentes filmes infantis, entre eles o clássico de 1994 Os batutinhas, onde interpretou um dos protagonistas, Alfafa. O ex-ator foi detido sob a acusação de faltar a uma audiência no estado de Ohio cujo comparecimento era obrigatório.

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A sessão estava marcada para o dia 31 de dezembro de 2024, tendo como tema uma multa recebida por Hall no mesmo ano, por dirigir sem o seguro do veículo, que é considerado obrigatório em alguns estados dos EUA. No ano de 2020 ele foi detido por posse de substâncias ilícitas, mesma época que se afastou da vida pública.

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Além de Os batutinhas, Hall já estrelou em alguns longas conhecidos como: Querida, encolhi a gente! (1997) e American Pie: O livro do amor (2010). Ele também participou das séries Castle (2009), Masters of Sex (2013) e CSI (2000).

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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