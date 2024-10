Exposição de arranjos japoneses combina técnica oriental e espécies do Cerrado

Realizada com apoio da Embaixada do Japão, a 37ª edição da exposição 'Ikebana Sogetsu', que acontece no Casapark no fim de semana dos dias 25 a 27 de outubro, é gratuita e leva o nome 'Sinfonia de Flores'. Na imagem, 36ª edição do evento, em 2023 - (crédito: Reprodução/Ikebana Sogetsu Brasília Branch)

A exposição anual Ikebana Sogetsu, que traz técnicas japonesas de arranjos de flores, marcará presença no shopping Casapark durante o fim de semana dos dias 25 a 27 de outubro. Realizada com apoio da Embaixada do Japão, o evento da Ikebana Sogetsu Brasília Branch está na 37ª edição gratuita e leva o nome Sinfonia de Flores.

Ikebana é uma palavra que, em japonês, significa “arranjo floral”. A diferença, segundo o site da Embaixada do Japão, entre os arranjos de outras partes do mundo e os japoneses é, principalmente, a priorização de linhas em vez de cores e formas. Assim, galhos aparentemente comuns são dispostos em linhas que simulam o crescimento natural das folhas e flores e a passagem do tempo.

Praticada há mais de 13 séculos, a técnica do ikebana leva em conta, para composição do arranjo, o momento — seja ele presente, passado ou futuro — e a estação do ano. Feriados e celebrações são enfeitados por arranjos específicos de acordo com a data e com o que se quer representar.

Mais de 40 arranjos florais originais e inéditos, criados a partir de espécies exóticas e de espécies nativas do Cerrado, compõem a 37ª edição da exposição. Eles são montados a partir de técnicas da escola Sogetsu, linha moderna da arte do ikebana.

Convidando o expectador a “observar a natureza com outros olhos”, como informa nota da Embaixada do Japão, flores, folhas e galhos são usados de forma inovadora e inusitada. “A mostra representa uma chance de reflexão, neste momento em que a natureza tem sofrido uma série crescente de desastres climáticos.”

Segundo o embaixador japonês Teiji Hayashi, na nota, "a forma como os 'ikebanistas' combinam a técnica japonesa com espécies nativas brasileiras expressa a harmonia entre as nossas culturas".

Além dos arranjos expostos, o evento traz, durante os três dias, atividades interativas como palestras e workshops, sempre às 16h. Na sexta-feira e no domingo (25 e 27/10), haverá oficina de origamis florais com a artista e professora Tiemi Okata, conhecida por quadros de ipês com flores de papel; e, no sábado (26/10), a diretora da Ikebana Sogetsu Brasília Branch, Zilah da Costa Raymundo, oferece palestra que explora a arte japonesa como estilo de vida.

Uma pintura tradicional japonesa chamada sumiê feita pelo próprio embaixador Hayashi também ficará em exibição junto aos arranjos de flores, ao longo da duração do evento.

A participação, tanto na exposição quanto nas atividades, é gratuita e aberta ao público de todas as idades, sem necessidade de experiência ou conhecimento prévios. As vagas para a palestra e para as oficinas, porém, são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Serviço

Exposição Ikebana – Sinfonia de Flores

Na praça central do Casapark (SGCV Sul, lote 22, Brasília, DF).

Sexta-feira (25/10) e sábado (26/10), das 10h às 22h; e domingo (27/10), das 12h às 20h.

Entrada gratuita. Palestra demonstrativa “Os Caminhos da Ikebana”

Varanda da Dular, em frente à Cobasi, Casapark (SGCV Sul, lote 22, Brasília, DF).

Sábado (26/10), às 16h.

Participação gratuita. Vagas limitadas (ordem de chegada). Workshop “Origami Floral”

Varanda da Dular, em frente à Cobasi, Casapark (SGCV Sul, lote 22, Brasília, DF).

Sexta-feira (25/10) e domingo (27/10), às 16h.

Participação gratuita. Vagas limitadas (ordem de chegada).