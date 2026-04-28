Orquestra popular conduzida por drag queen anuncia espetáculos em maio

Orquestra com repertório de chorinho e gêneros populares da música brasileira foi criada em 2025 - (crédito: Maria Aquino)

A diversidade está na base da proposta da orquestra popular Espreme a Pitanga, formada em 2025. O grupo brasiliense tem a drag queen Dalila como maestrina e prepara três espetáculos para maio. O primeiro deles é no dia 9, às 18h, no Beco Cultural, em Taguatinga, com entrada franca. “O intuito é difundir o acesso ao choro e a ritmos populares brasileiros, além de promover a representatividade de grupos minoritários na música”, revela Caio Handel, diretor artístico e criador da drag queen instrumentista e maestrina Dalila.

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O coletivo musical surgiu como bloco carnavalesco no ano passado. A essência de misturar chorinho ao frevo, marchinhas e a outros ritmos se mantém. Soma-se agora o trabalho de formação de músicos, com a oferta de 10 bolsas, no valor de R$ 80 por ensaio. “A orquestra vem com o intuito de promover a formação e qualificação de pessoas interessadas em choro e também em tocar com a gente”, diz Handel.

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O corpo de instrumentistas tem 12 integrantes fixos, com a expectativa de atingir de 30 a 40 músicos a cada apresentação. Por isso, explica o diretor artístico, o espaço do ensaio se torna um lugar de criação colaborativa e coletiva. “Isso exige muito diálogo, mas garante um produto musical único.”

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Como Handel descreve, a música instrumental ainda é marcada por desigualdades, especialmente em relação a raça e identidade de gênero. Por isso, o ineditismo de ter uma maestrina drag queen à frente da orquestra Espreme a Pitanga adquire um peso simbólico. “Além do peso da representatividade, achamos importante desmistificar a atuação da arte drag, que vem assumindo diferentes formas. Queremos levantar a bandeira de que a diversidade precisa estar em todos os lugares”, reforça Handel.

As próximas apresentações serão nos dias 15 de maio, no Complexo Cultural de Planaltina, 19h, e 16 de maio, no Infinu (concerto e cortejo).





Serviço

Orquestra Espreme a Pitanga

Apresentação no dia 9 de maio, às 18h, no Beco Cultural, em Taguatinga. Entrada franca.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel