Peça brasiliense explora fatos pouco conhecidos da vida de Van Gogh

Depois de oito anos de pesquisa, que incluiu uma viagem ao sul da França, onde Van Gogh morou, Gilson Montblanc apresenta resultados dessa jornada. Escrita por ele, a peça Van Gogh: arte, amor e loucura estreia nesta quinta-feira (29/4), às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia. Aspectos menos famosos da biografia do artista são apresentados em montagem que se baseou em cartas. A entrada é franca.

A história começa, na verdade, a partir da morte de um outro pintor, Paul Gauguin, com quem Van Gogh compartilhou período na França. O texto reinventa o momento em que Gauguin acha que Van Gogh voltou para acompanhar os últimos dias dele. O roteiro, então, vai e volta no tempo em tom confessional com trechos reais de correspondências trocadas entre os dois.

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Theo, irmão mais novo de Van Gogh, e o artista Emile Bernard também são personagens da peça. Jeff Moreira, Fabrício Vital, Gilson Montblanc e Albergue Lima, que compõem a Hablado Cia Teatral, dividem o palco nessa representação.

“Essa biografia não é contada como livro de história”, antecipa Montblanc. “Todo mundo conhece ‘o pintor que cortou a orelha’, mas pouca gente conhece o Van Gogh que escreveu 900 cartas, que viveu de pão e café pra comprar tinta”, completa. A escolha por abordar a vida de um personagem consagrado se deu pela atemporalidade de certas temáticas. “A gente precisa dele pra falar de coisas que ainda doem, como fracasso, obsessão, amizade que dá errado, arte que não paga boleto”, diz Montblanc.

O espetáculo também tem apresentações marcadas para sábado (2/5) e domingo (3/5) no Teatro dos Correios, com ingressos a partir de R$ 15. A Hablado Cia Teatral foi criada em 2007, com mais de 40 peças e musicais, entre eles, os clássicos O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Dom Quixote, de Cervantes, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A peça foi financiada com recursos privados.





Serviço



Van Gogh: arte, amor e loucura (Hablado Cia Teatral), nesta quinta-feira (29/4), às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia. Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel