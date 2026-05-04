Festival Os Melhores do Mundo celebra 31 anos com programação na Martins Pena

“Antes de sermos Os Melhores do Mundo, éramos A Culpa é da Mãe — dois complexos passíveis de análise, confesso”, zomba Ricardo Pipo, integrante da principal companhia de comédia de Brasília. Quando criado, em 1995, o grupo também formado por Adriano Siri, Adriana Nunes, Jovane Nunes, Victor Leal e Welder Rodrigues talvez estivesse apenas brincando com o superlativo absoluto e mal imaginasse que, 31 anos depois, estaria celebrando três décadas de teatros lotados por todo o país e pelo mundo. A conquista, portanto, é motivo de festa para a Cia., que, durante o mês de maio, apresenta os grandes sucessos da carreira na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.

Ao longo do tempo na estrada, foram, segundo Pipo, cerca de 35 espetáculos montados — entre eles, 12 rodam o Brasil “com certa frequência”. “Sem humildade alguma, uma companhia teatral autoral, com a mesma formação há 31 anos e vasto repertório, hoje, no Brasil, é algo raro o suficiente para se dar ao luxo de exibir quaisquer obras com a igual confiança no resultado”, declara Pipo sobre as peças que farão parte do Festival Os Melhores do Mundo 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos próximos três fins de semana, os atores sobem ao palco da Martins Pena para apresentar Telaplana, Notícias populares e Os Melhores do Mundo Futebol Clube, espetáculos que abordam desde o universo digital até a Copa. “O grupo trata, em cena, de assuntos cotidianos, não importando o tema da peça. É vivo, orgânico, não datado e, sendo Brasília nossa cidade do coração e onde crescemos e vivemos até hoje, temos o famoso “lugar de fala”. Estamos ansiosos para tratar das particularidades locais usando como pano de fundo temas bíblicos, desportivos, tecnológicos e até mesmo jornalísticos”, adianta o humorista.

Criada na capital, a Cia. divide tamanha conexão com a capital federal que ambas celebram aniversário em 21 de abril. “Nada seríamos sem o público brasiliense, que foi quem nos jogou para cima e nos convenceu de que o que fazíamos era algo digno de atenção. Temos máximo respeito e damos sempre prioridade à cidade. Humor exige lastro cultural e considero o público de Brasília mais exigente neste sentido, sobretudo quando o assunto é política. A cidade sempre me pareceu muito bem informada e disposta a rir para não chorar”, avalia Pipo.

Os espetáculos

Mais atual das peças do grupo, Telaplana promete arrancar gargalhadas dos brasilienses no próximo fim de semana. “Quando alcançamos o reconhecimento nacional, ficamos durante um longo período apenas repetindo os espetáculos que já existiam, apesar de sempre adaptá-los a cada cidade onde nos apresentamos, porém sem criar algo sob um novo tema, que merecesse nossa dedicação”, explica o ator.

A peça, lançada em 2024, foi a primeira inédita dos humoristas desde 2004. “Tratamos do que circunda o assunto, da mesma forma que os ditos especialistas no tema internet: sem saber nada sobre”, brinca o humorista. “Portanto, Telaplana é apenas mais um exercício bastante limitado do pensar sobre o assunto, mas entregando o que vendemos: risadas. Em média, uma a cada minuto, podem cronometrar”, garante o comediante, que ainda considera o grupo “analógico como um Fusca”.

Ele lembra que, nos primeiros espetáculos da Cia., sequer existia telefone celular. “Os fãs faziam todo o trabalho e nos concentramos no fazer teatral. Assim adquirimos uma certa experiência na base da insistência e perseverança”, narra.

Leia também: Marvel Tokon: jogo de luta introduz Hulk e Pantera Negra ao elenco

A web, porém, foi uma das principais ferramentas que ajudou na projeção nacional, e até internacional, do grupo, aponta Pipo. “Acho que nós utilizamos muito pouco as plataformas, na verdade, permitimos que as plataformas usassem a gente, evitando derrubar repostagens, por exemplo, e isso ajudou a nos popularizar”, aposta o ator. “O assunto internet, então, ganhou a nossa atenção, e percebemos que gostamos muito mais de criar do que replicar. Nos deu um novo gás”, diz o integrante.

Foi por meio da internet, inclusive, que Joseph Climber se tornou um dos personagens mais icônicos do grupo. Em 2006, o sexteto apresentou uma esquete do espetáculo Notícias populares no Programa do Jô, na Rede Globo, que posteriormente foi publicada na web, ganhando grande repercussão.

Leia também: Shakira declara amor pelo Brasil em Copacabana: "Me apaixonei por vocês"

Em Brasília, o papel é relembrado nos dias 16 e 17, com duas sessões da peça que está em cartaz há 29 anos. “Nossas obras são como a estrutura de um prédio cujo acabamento fazemos em cena, a cada apresentação, surpreendendo até mesmo aquele fã que sabe as falas de cor, como o refrão de uma música. Nos divertimos criando e improvisando, sempre, acho que isso mantém o frescor da coisa”, pondera o ator.

Segundo ele, podem-se passar décadas, mas os espetáculos nunca estarão 100% prontos, “a ponto de ter o texto impresso em um livro, por exemplo”. “Somos uma Cia. com seis atores e sem diretor, ou melhor, cuja direção é feita pelo público. Não temos apego a nenhuma ideia. Se a plateia reagir da forma que esperamos, e nem sempre é com risadas, pois somos um estranho grupo de comédia que adora ser vaiado ao pegar propositalmente em pontos sensíveis ao espectador, isso é mantido, sendo improviso ou não. Se não funciona, no dia seguinte não faz mais parte da peça. Simples assim”, resume Pipo.

Fecha o festival, nos dias 23 e 24, o espetáculo Os Melhores do Mundo Futebol Clube, peça que, de certa forma, pode ser vista como novidade, assim como Telaplana, pois é apresentada apenas de quatro em quatro anos, em época de Copa. “Esse assunto é tão bom que está em praticamente todos os nossos espetáculos. Adoramos nos apresentar em cidades com torcidas polarizadas, porque isso só potencializa as piadas em cena”, afirma o integrante do grupo.

Leia também: Show de Shakira em Copacabana atrasou por conta de problema familiar

Para Pipo, o mês de celebrações pode ser comparado a “aquela plaquinha na porta da padaria: atendemos desde 1995”. “Acho importante lembrar o cliente que ele pode até não apreciar o sabor dos pães, mas sabemos fazê-los de forma primorosa e não é de hoje. Alcançar o marco de três décadas passa a segurança do profissionalismo e preocupação com o conforto e satisfação do cliente que por ventura ainda não tenha se arriscado a rir conosco. Vem, que está sempre saindo do forno”, finaliza.

Serviço

Festival Os Melhores do Mundo 2026

Dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de maio, no Teatro Nacional. Sessões às 21h aos sábados e às 20h aos domingos

Entradas podem ser adquiridas por meio da plataforma on-line Ingresso Digital, a partir de R$ 75 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 16 anos.