Espetáculo gratuito para bebês e primeira infância estreia em Brasília

Voltado à primeira infância, o espetáculo Balançar — Música Teatral para Bebês estreia em Brasília, no Espaço Cultural Renato Russo nos dias 9, 10, 16 e 17 de maio. Em um ambiente sensorial que une música, movimento e imagens de estímulo para as crianças e seus cuidadores, a apresentação é uma experiência cênico-musical que convida o público a mergulhar nos primeiros gestos da vida. Os ingressos, a serem retirados no local, são gratuitos mediante a doação de itens infantis que serão destinados à Casa de Ismael.

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Em cena, os intérpretes exploram sons, gestos e interações que dialogam diretamente com o universo dos bebês. O Balançar é inspirado no nascimento como o primeiro grande movimento da existência, em uma narrativa não linear a partir de opostos: dentro e fora, encontro e separação, medo e coragem.

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O projeto, realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, também se ancora em referências como a Companhia de Música Teatral de Portugal e estudos da Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon.

Segundo Jéssica Fritzen, artista e uma das idealizadoras do projeto, o espetáculo nasce da observação do próprio movimento dos bebês diante dos sons. Ela diz que a música conduz a cena, mas está profundamente entrelaçada com o movimento e o teatro, nas descobertas do corpo e das vocalizações que surgem desse encontro. A proposta é construir uma poética, com diferentes linguagens, que dialogue tanto com os bebês quanto com os adultos que os acompanham.

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O projeto propõe um espaço de encontro com a ideia de que bebês e seus pais compartilhem uma experiência baseada no afeto, na escuta e na presença.

Serviço

Balançar- Música Teatral para Bebês

No Espaço Cultural Renato Russo- Sala Hugo Rodas. Dias 9, 10, 16 e 17 de maio, às 15h e às 17h. Ingressos gratuitos com retirada no local mediante a doação de itens infantis (brinquedos e/ou fraldas) que serão destinados à Casa de Ismael. Classificação indicativa livre.