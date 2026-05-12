Superjazz Festival estreia nova edição nesta quarta-feira (13/5)

Nesta quarta-feira (12/5), o cantor e trombonista Josiel Konrad e o Coletivo Superjazz inauguram a quarta edição do Superjazz Festival, a ser realizada, semanalmente, no CCBB até o dia 1º de julho. A programação tem início às 17h e segue até às 21h; os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site do CCBB ou na bilheteria local.

Nesta edição, a proposta dos organizadores é usar o jazz e a música afro-brasileira como ponto de partida para dialogar com outros ritmos. "Buscamos também nos ritmos latinos e afro globais e na dance music eletrônica seus vários fundamentos", diz Dudão Melo, idealizador do evento. Pensando no público mais jovem, o festival investiu, também, em apresentações com sonoridades híbridas, aproximando o jazz de linguagens como o funk e rap.

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O festival segue tendo como foco artistas brasilienses, mas, pela primeira vez, a programação terá artistas de outros países e estados. "Trazer artistas que fundem ao seu jazz a música cubana, do norte do Brasil, da Jamaica, da Europa ou dos subúrbios do Rio de Janeiro, misturando o jazz com o funk carioca, como faz o Josiel, só nos enche de orgulho e felicidade", diz Melo.

Entre os artistas de fora do DF, estão Konrad, que sobe ao palco hoje, às 20h15, trazendo o Jazz Proibidão, movimento que criou no Rio de Janeiro como resposta à elitização do jazz e que mistura o gênero com funk; o guitarrista irlandês Max Zaska, com a união do jazz e neo soul; Manoel Cordeiro, mestre da guitarrada paraense; e artistas de jazz de Goiânia.

Do Distrito Federal, participam, entre outros, Choro Popular Orquestra, Ademir Jr, e Orquestra JK. Os instrumentistas Nelson Faria, Miriam Marques e Hamilton Pinheiro, as bandas Sabor de Cuba, Experimental Dub, The Jazz Side of the Moon e Lambada de Serpente e as cantoras Bell Lins, Claudia Vieira, Julia Carvalho e Letícia Fialho completam a programação.

Em todos os dias de evento, a Rádio Superjazz promove, às 17h e às 19h45, entre as apresentações dos convidados, discotecagem em vinil. Além da construção da ambientação sonora do festival, o projeto tem objetivo de contextualizar o repertório para o público e estimular a escuta atenta.

Serviço

Superjazz Festival

Nesta quarta-feira (13/5), de 17h às 21h, no CCBB Brasília (SCES, trecho02, lote 22). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB ou bilheteria local.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco