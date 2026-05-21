Projeto de contação de histórias faz apresentações em escolas de Samambaia

O Caravana de Histórias encerra a 20º edição do projeto com duas apresentações em Samambaia. Nesta quinta-feira (21/5), o idealizador do projeto, William Reis, e a contadora de histórias Mônica Papa levam repertório de cantigas de roda, parlendas e brincadeiras ao Cepi Andorinha; na sexta-feira (22/5), o Cepi Pica Pau será contemplado. As apresentações ocorrem nos turnos matutino e vespertino.
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No total, o projeto passou por 15 unidades públicas de ensino, incluindo creches, Centros de Educação da Primeira Infância (Cepi) e Escolas Classe, em Brazlândia, Taguatinga, Guará, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante e Samambaia. Mais de 6 mil alunos e servidores da rede pública participaram da iniciativa como ouvintes.
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O Caravana de Histórias é realizado pelo Instituto Latinoamerica, em parceria com o Ministério da Cultura, com produção da DeuCerto Produções e apoio da Associação Amigos da História. Além de William Reis e Mônica Papa, os contadores de histórias de Brasília Deise Saraiva, Elizete Ferreira de Medeiros, Neide Maria de Abreu, grupo Pé de Cerrado e Fada Rosa participaram dessa edição do projeto.
Serviço
Caravana de Histórias
Nesta quinta-feira (21/5), no Cepi Andorinha (QR 827, Conjunto 04, 07 - Samambaia Norte); e sexta-feira (22/5), no Cepi Pica Pau (QR 307 - Samambaia).