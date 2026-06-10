Ailton Krenak ministra palestra gratuita em Brasília nesta quarta (10/6)

Ailton Krenak participa do próximo Sempre Um Papo, que será mediado por Matheus Leitão - (crédito: Arquivo)

Com o tema Design como parte da natureza e da identidade indígena, o intelectual Ailton Krenak apresenta palestra em Brasília nesta quarta-feira (10/6), às 14h30, no Museu Nacional da República. A atividade gratuita integra a programação da Brasília Design Week. Para participar, é preciso emitir ingresso pela plataforma Sympla.

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Segundo Caetana Franarin, idealizadora do evento, a presença de Ailton Krenak representa muito do que a Brasília Design Week busca nesta edição ao promover encontro de saberes, memórias e diferentes formas de enxergar o mundo. “Krenak é uma das vozes mais importantes do pensamento contemporâneo brasileiro justamente porque nos convida a refletir sobre essas conexões. Ele amplia o debate sobre design para além dos objetos e dos produtos.”

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O design, para Franarin, tem muito a aprender com essa perspectiva. “Hoje, quando discutimos sustentabilidade, inovação responsável e impacto social, percebemos que muitos desses saberes continuam extremamente atuais”, reforça.

Nesta quarta, Dnego, Wagner Trindade, Érica Saraiva, Erico Godim e Gustavo Stresser discutem a influência do território na trajetória do designer, artista, artesão e manualista. Zé Vagner, vencedor do ArchDaily Building of the Year 2026, ministra palestra a respeito da carreira em arquitetura.

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A Brasília Design Week vai até domingo (14/6). A realização é do Instituto Desponta Brasil e do Instituto Brasil de Economia Criativa, com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), do Sebrae, da Apex Brasil, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação e da Câmara Empresarial de Economia Criativa.





Serviço



Palestra de Ailton Krenak, nesta quarta-feira (10/6), de 14h30 a 15h30, no Auditório 1 do Museu da República. Entrada franca, mediante retirada de ingressos no Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco