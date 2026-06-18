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Mostra promete transformar o universo da leitura em experiência sensorial

O evento de literatura e artes é voltado para crianças, adolescentes e famílias e busca estimular e proporcionar o acesso à cultura, literatura e linguagens artísticas

Mostra de Literatura e Artes - (crédito: Divulgação )
Mostra de Literatura e Artes - (crédito: Divulgação )

“A magia da literatura, da dança e da música infantojuvenis” é o tema da 12ª edição da Mostra de Literatura e Artes Integradas, na Cidade Estrutural, que promete transformar o universo da leitura em uma experiência sensorial e cultural para crianças, adolescentes e famílias. O evento será realizado sábado (20/6) no Instituto Mãos Solidárias.

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A programação contará com a participação da arte-educadora Laís Fong, do professor de literatura Andrey do Amaral, do arte-educador e músico Kekeu Aragão, entre outros convidados que vão proporcionar momentos de interação, arte, música e incentivo à leitura com público presente. 

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O evento, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, busca estimular o acesso à cultura, fortalecer o contato do público infantojuvenil com a literatura e promover a integração entre diferentes linguagens artísticas, tornando a experiência mais dinâmica e inclusiva. 

O evento, com recursos de audiodescrição e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRA), é gratuito e acessível, reforçando o compromisso com a democratização do acesso à cultura para todos os públicos.

 

Serviço

12ª edição da Mostra de Literatura e Artes Integradas

Sábado (20/6), a partir das 8h, no Instituto Mãos Solidárias (Setor SCIA, Quadra 8, conjunto 7, Lote 2, Cidade Estrutural). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 17:03
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