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Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas encerra programação sábado

Encerramento da primeira edição do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas leva apresentações gratuitas ao estacionamento do Recanto Shopping

Grupo de maracatu Baque Folha é atração do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas - (crédito: Malu Moura)
Grupo de maracatu Baque Folha é atração do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas - (crédito: Malu Moura)

Neste sábado (27/6), o estacionamento do Recanto Shopping recebe o encerramento da primeira edição do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas. A programação, com apresentações gratuitas de artistas como Renato Matos e Martinha do Coco, tem início às 14h.

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A apresentação artística da cavalgada abre a sequência de performances, seguida por Gerson Deveras, às 15h. Em seguida, Carimbó Flores do Cerrado e grupo Carimbó Sirimbó sobem ao palco, às 16h; e grupo de maracatu Baque Folha, às 17h. A segunda metade da programação tem apresentações de Alberto Salgado, às 18h; Martinha do Coco, às 19h; Sociedade dos Primatas Modernos, às 20h; e, por último, Renato Matos, às 21h. 

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O Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas tem como objetivo fortalecer a difusão cultural no DF e reafirmar a identidade do Recanto das Emas a partir da valorização de artistas e produtores locais. A iniciativa promoveu, durante o mês de junho, atividades como caminhada ecológica e campeonato de skate. 

Serviço

1º Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas

Sábado (27/6), a partir de 14h, no estacionamento do Recanto Shopping (Qd. 103, Avenida Recanto das Emas). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/06/2026 14:00
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