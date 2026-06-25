Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas encerra programação sábado

Grupo de maracatu Baque Folha é atração do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas - (crédito: Malu Moura)

Neste sábado (27/6), o estacionamento do Recanto Shopping recebe o encerramento da primeira edição do Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas. A programação, com apresentações gratuitas de artistas como Renato Matos e Martinha do Coco, tem início às 14h.

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A apresentação artística da cavalgada abre a sequência de performances, seguida por Gerson Deveras, às 15h. Em seguida, Carimbó Flores do Cerrado e grupo Carimbó Sirimbó sobem ao palco, às 16h; e grupo de maracatu Baque Folha, às 17h. A segunda metade da programação tem apresentações de Alberto Salgado, às 18h; Martinha do Coco, às 19h; Sociedade dos Primatas Modernos, às 20h; e, por último, Renato Matos, às 21h.

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O Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas tem como objetivo fortalecer a difusão cultural no DF e reafirmar a identidade do Recanto das Emas a partir da valorização de artistas e produtores locais. A iniciativa promoveu, durante o mês de junho, atividades como caminhada ecológica e campeonato de skate.

Serviço

1º Festival de Cultura Popular do Recanto das Emas

Sábado (27/6), a partir de 14h, no estacionamento do Recanto Shopping (Qd. 103, Avenida Recanto das Emas). Entrada gratuita.