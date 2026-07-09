Casa da Cultura da América Latina inaugura duas exposições nesta quinta (9/7)

Os 40 anos de memória da Estrada de Ferro Carajás se misturam à produção de cinema independente do Distrito Federal no 3º ciclo expositivo da Casa da Cultura da América Latina (CAL) neste ano. A partir desta quinta-feira (9/7), com evento de inauguração às 19h, até 31 de julho, a Mostra de imagem em movimento (Mapa) e a Ocupação cOnTrA pLaNo ficam abertas para visitação gratuita do público.

A Mapa comissionou dez artistas do Pará e Maranhão para percorrerem a Estrada de Ferro Carajás — alguns são de cidades cortadas pela ferrovia, enquanto outros fizeram o trajeto pela primeira vez — e, a partir da mesma experiência, desenvolverem obras inéditas de videoarte. A mostra reúne diferentes práticas, como cinema, fotografia, animação, dança, pintura e música, em criações que dialogam com memória, pertencimento e travessia.

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Na mostra, a ferrovia é celebrada como ponte entre comunidades, paisagens e histórias entre Carajás, no Pará, e o porto de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. “Ao completar 40 anos, a ferrovia oferece uma oportunidade para refletir sobre os impactos culturais, sociais e afetivos que atravessam esse percurso”, diz João Pacca, curador da mostra.

O objetivo é afastar o público de uma visão exclusivamente técnica ou histórica da ferrovia a partir dos debates trazidos pelos artistas participantes. “Essa diversidade de experiências produz narrativas muito distintas, mas conectadas por temas recorrentes como memória, território, movimento, ancestralidade e convivência”, afirma. “Para muitas comunidades, a ferrovia faz parte do cotidiano e da construção de suas histórias, tornando-se um elemento que atravessa tanto a paisagem quanto a vida das pessoas.”

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Cinema brasiliense

A Ocupação cOnTrA pLaNo é organizada pelo projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB) videoarteclube, coordenado pela professora do Departamento de Artes Visuais Beatriz Morgado. Com obras de mais de 70 artistas convidados pela curadora e selecionados por convocatória pública, a proposta da mostra é usar o vídeo como forma de diálogo entre vários produtores do Distrito Federal.

O título da mostra remete a diferentes sentidos da expressão contraplano: por um lado, referencia o planejamento inesperado da exposição pelo projeto; por outro, lembra o vocabulário cinematográfico ao pensar modos alternativos de construir a imagem. “Em vez de organizar uma narrativa cronológica ou histórica, cOnTrA pLaNo propõe aproximações entre diferentes poéticas da videoarte, evidenciando como as imagens podem se atravessar e produzir diálogos”, diz Beatriz.

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Inspirada pelo cinema experimental, a exposição se afasta das convenções clássicas do audiovisual. “COnTrA pLaNo não remete apenas ao termo técnico do cinema, mas também pode ser lido literalmente como ‘contra o plano’: contra o planejamento rígido, contra a linearidade, contra a imagem única, contra o enquadramento estável”, explica.

A exposição abre espaço para novos artistas e obras do acervo da Casa da Cultura da América Latina, misturando obras contemporâneas e históricas. Para Beatriz, essa mistura permite novas possibilidades de leitura da produção audiovisual feita a partir de Brasília. “A exposição aproxima diferentes gerações de artistas para evidenciar como determinadas questões — como corpo, território, memória, experimentação da imagem e invenção de linguagens — atravessam a produção em videoarte ao longo do tempo”, afirma.

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Serviço

3º Ciclo Expositivo de 2026 da CAL

Nesta quinta-feira (9/7), às 19h, na Casa da Cultura da América Latina (SCS, Q. 4, Bloco A). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel