Festival leva imersão artística no tango a Sobradinho nesta quinta (6/8)

Experiência sensorial convida o público a redescobrir o tango por meio da escuta e da presença - (crédito: Carol Sánchez)

Como perceber uma dança quando a visão deixa de ser protagonista? A pergunta guia O Abraço da Noite, festival que chega a Sobradinho entre esta quinta-feira (6/8) e domingo (9/8) propondo uma imersão artística em que o tango ultrapassa os passos tradicionais para explorar silêncio, memória e presença. Com programação gratuita, a iniciativa reúne música ao vivo, teatro, aulas abertas e uma experiência realizada completamente no escuro, convidando o público a desacelerar e redescobrir outras formas de sentir o espaço e o corpo.

Idealizado pelo arquiteto, músico e pesquisador argentino Mario Emiliano Miskiewiez, o projeto nasceu da inquietação sobre aquilo que está ausente em uma sociedade marcada pela velocidade e pelo excesso de informações. Para ele, a ausência não representa necessariamente uma perda, mas um ponto de partida para novas experiências.

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“É uma ressignificação sobre a ausência, que nem sempre tem uma conotação negativa ou de falta. É um ponto de partida. Tudo inicia desde um vazio, e tudo volta a um vazio. A ausência caminha junto a nós desde sempre. Num cotidiano carregado de informações e estímulos, fazer uma pausa, uma ausência, pode ser o início de algo diferente”, afirma.

Essa reflexão ganha forma nesta quinta (6/8) e na sexta-feira (7/8), quando o Teatro de Sobradinho recebe uma experiência sensorial realizada inteiramente no escuro. Histórias narradas ao vivo, música executada por uma orquestra típica de tango e uma paisagem sonora cuidadosamente construída conduzem o público por uma vivência em que a visão deixa de ser o principal sentido.

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“O evento trabalha com uma ferramenta de criação artística baseada na ausência. Achei interessante que pudéssemos ter a ausência da visão para criar um cenário imaginário personal”, explica o diretor. Segundo ele, quando a luz desaparece, a percepção se reorganiza. “Se intensificam os outros sentidos, se valoriza o contato.”

A proposta também dialoga diretamente com a acessibilidade. Além das experiências imersivas, o festival promove aulas gratuitas de tango abertas ao público e atividades inclusivas voltadas para pessoas com deficiência visual e usuários de cadeira de rodas. Ao adaptar a dança para diferentes corpos e formas de percepção, o projeto busca ampliar o acesso à cultura e mostrar que o tango pode ser experimentado para além da técnica e da estética.

No sábado (8/8) e no domingo (9/8), a programação segue com o espetáculo O Abraço da Noite, que reúne orquestra de tango ao vivo, bailarinos, teatro, projeções e dramaturgia original. A montagem investiga diferentes manifestações da ausência — da memória, do pertencimento, da cidade e até da relação consigo mesmo —, transformando o palco em um espaço de reflexão sobre o ritmo da vida contemporânea e a importância da pausa.

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A pesquisa que deu origem ao espetáculo também estabelece um diálogo com Brasília. Mestrando em Arquitetura e Urbanismo, Mario Emiliano Miskiewiez relaciona sua investigação sobre a capital à própria história do tango. “Brasília foi desenhada onde não tinha uma cidade, geometria antes do afeto. Carrega a nostalgia de muitas pessoas que deixaram sua cidade natal para morar aqui, como foi nos inícios do tango”, observa.

Essa aproximação entre arquitetura e arte acompanha a trajetória do artista. “Fazer um espetáculo é como fazer um projeto. É preciso conciliar múltiplas disciplinas com um objetivo em comum para depois ele ser habitado pelo artista, pelo espectador, pelo usuário. É arte. Na arquitetura gero espaços; nos shows, crio experiências”, resume.

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Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o festival encerra a temporada em Sobradinho, mas já tem uma nova apresentação confirmada. Em 10 de novembro, O Abraço da Noite será levado ao Sesc Setor Comercial Sul, também com entrada gratuita.

Serviço

Festival O Abraço da Noite

Nesta quinta-feira (6/8) e na sexta-feira (7/8), aulas de tango às 18h30, e experiência sensorial no escuro, às 20h; nos dias 8 e 9 de agosto, aulas de tango das 14h às 17h, e espetáculo O Abraço da Noite, às 18h, no Teatro de Sobradinho (Q 12/14 – Área Especial, Sobradinho). Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel