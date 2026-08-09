Igor Rickli afirma que maturidade e autenticidade marcam seu retorno à tevê

Há mais de uma década, o público acompanhava o ator Igor Rickli em tramas de grande repercussão na TV Globo, como o vilão obcecado Alberto em Flor do Caribe (2013). Agora, ele retorna à emissora dando vida ao enigmático e sedutor professor de dança Patrick em Quem ama cuida, novela das 21h escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A trama promete unir intensidade, conexão com a arte e boas doses de complexidades que se revelarão ao longo da história, e Igor não poderia estar mais entregue ao desafio.

Com uma trajetória sólida na televisão, no teatro e na música, o ator acumula trabalhos marcantes em obras como Jesus, O Rico e Lázaro, A Terra Prometida, Apocalipse e Genêsis, na RecordTV, além de participações em séries e projetos independentes. Nos palcos, se destacou em musicais grandiosos como Hair e Jesus Christ Superstar, evidenciando uma versatilidade que agora ganha novos contornos na pele de um professor de dança que mistura sensualidade, ambição e manipulação.

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"É muito mais do que voltar para uma emissora. É voltar para um lugar onde comecei uma parte importante da minha trajetória, mas agora com outra maturidade, outra visão de mundo e de profissão", destaca o ator de 42 anos, que revela ter ido atrás do papel com uma urgência artística genuína.

Igor destaca que ama atuar e sentia saudade desse formato de novela, com sua rotina e troca diária. "Passei anos vivendo experiências incríveis no teatro, em outras emissoras e em diferentes projetos, mas senti que era hora de voltar para esse universo. Às vezes, a gente precisa assumir o protagonismo da própria carreira, manifestar o desejo, movimentar as coisas", pondera o paranaense, que é casado com a cantora Aline Wirley.

Dança como ferramenta

O personagem Patrick foi o gatilho perfeito para esse reencontro. "Ele me despertou imediatamente porque é um personagem com desafios, mistérios. Ele tem charme, sedução, humor, ambição e também muitas contradições. Gosto de personagens que fogem do lugar comum e desafiam o ator. Senti que era o momento de voltar e que esse papel tinha tudo para marcar esse reencontro", avisa.

Construir um personagem que transita entre o latin lover e o manipulador é um dos grandes desafios de Igor na trama. "Esse equilíbrio é justamente o que torna o Patrick interessante. Ele usa o domínio da dança, mas existe sempre uma intenção por trás. O desafio é não transformá-lo em um personagem caricato. Ele acredita nas próprias escolhas, justifica suas atitudes", explica o ator, que encontrou na dança uma ferramenta narrativa poderosa. "A dança ajuda muito nisso porque ela trabalha a confiança e uma proximidade com quem ele se interessa. Tudo isso acaba sendo uma ferramenta narrativa para construir esse personagem", aponta o sagitariano, que, em 2012, participou da Dança dos famosos.

A preparação física para viver um professor de dança na televisão encontrou em Igor um terreno fértil, graças à sua bagagem nos palcos. "O teatro musical me deu uma consciência corporal muito grande. Aprendi disciplina, precisão, ritmo e presença de palco. Tudo isso foi fundamental para construir um professor de dança que realmente convença. Além da preparação técnica, existe uma postura, uma forma de ocupar o espaço e de conduzir um parceiro que o teatro acabou desenvolvendo em mim ao longo dos anos", explica.

Igor Rickli, ator (foto: Brunno Rangel )

Evolução constante

Comparando o vilão Alberto de Flor do Caribe ao trabalho atual, Igor reflete sobre sua própria evolução: "A maior diferença é a maturidade. Eu tinha muita entrega, mas também muita ansiedade. Hoje, continuo apaixonado pelo que faço, mas confio mais no processo. Aprendi a ouvir mais, a observar mais e a entender que um personagem não precisa mostrar tudo o tempo inteiro. A experiência traz repertório, serenidade e uma compreensão maior sobre as nuances humanas", reflete.

Essa bagagem foi ampliada durante sua passagem pela Record TV, onde interpretou figuras de imensa densidade, culminando no próprio Lúcifer em Gênesis. "Esses personagens exigem um mergulho muito profundo porque carregam um imaginário enorme. Você precisa encontrar humanidade mesmo em figuras simbólicas. Isso amplia muito o trabalho de pesquisa, de composição corporal, vocal e emocional. Foram experiências que me fortaleceram como ator e me deram ainda mais domínio sobre construção de personagem", disserta.

Recentemente, Igor expôs publicamente que o mercado publicitário fechou portas para ele após revelar sua bissexualidade. Ele enxerga em seu retorno um significado que vai além da carreira. "Eu vejo como uma vitória da autenticidade. Escolhi viver minha verdade porque acredito que não existe liberdade possível quando a gente precisa esconder quem é. Se a minha trajetória ajuda outras pessoas a entenderem que é possível ocupar espaços sendo quem são, isso me deixa muito feliz. Ainda existem desafios quando falamos de diversidade e representatividade, mas percebo avanços importantes. Espero que o talento, o trabalho e a humanidade estejam cada vez mais acima de qualquer rótulo", finaliza.

Igor Rickili com os filhos Will, Fátima e Antonio (foto: João Werneck)

Pai e colega de elenco

Um dos momentos mais emocionantes dessa nova fase é compartilhar a atmosfera dos Estúdios Globo com seu filho, Antônio Caramelo, de 11 anos, que também integra o elenco da trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, em outro núcleo. "É emocionante. Independentemente de contracenarmos ou não, saber que estamos vivendo esse momento ao mesmo tempo tem um significado enorme para mim. Ver meu filho descobrindo esse universo com entusiasmo me enche de orgulho. Tento incentivá-lo a aproveitar cada experiência, aprender, brincar e construir o próprio caminho. Como pai, é uma alegria enorme acompanhá-lo". festeja, orgulhoso da cria, que estreou como ator de novelas em Família é tudo e, atualmente, vive Camilo, o garoto que rejeita a mãe ex-presidiária, Nancy (Jenifer Nascimento).

A parceria artística também se estende à sua casa, com Aline Wirley, com quem convive há 16 anos. "A Aline é uma das artistas que mais admiro. Nossa casa sempre foi um lugar de troca criativa. Conversamos sobre personagens, música, dramaturgia, processos, dúvidas, descobertas. Muitas vezes ela me oferece um olhar que eu ainda não tinha percebido, e acredito que eu também contribuo com ela. É muito bonito dividir a vida com alguém que entende profundamente esse ofício", comemora Igor, que, ao lado da esposa, adotou, em Manaus, duas crianças: Fátima e Will.



