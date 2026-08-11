Djavan: livro mergulha na vida do artista e revela histórias inéditas

O livro celebra os 50 anos de carreira do artista, explorando sua trajetória - (crédito: Reprodução)

Em celebração aos 50 anos de carreira de Djavan, o livro Djavan – dizem que o amor atrai explora a trajetória, memórias e detalhes da vida do artista. A obra, escrita por Tiago Ramos e Mattos, oferece aos fãs a oportunidade de conhecer o universo de um dos músicos mais importantes do país.

O livro percorre fases distintas da vida do cantor, desde a infância em Maceió e a influência de sua mãe, Dona Virgínia, até sua consagração. O autor detalha como as origens, a ancestralidade africana e a relação com a natureza foram fundamentais para a criação de uma identidade musical única.

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A publicação resgata a filosofia do artista sobre sua arte: “Cantar é tirar o que está ‘guardado dentro’ e dar-se para doar um universo encantado. É preciso dividir para resistir. A arte de cantar é, assim, extravasar o que o coração não comporta.”

Entre as histórias apresentadas estão momentos decisivos, como a descoberta do violão aos 16 anos, que o fez abandonar o sonho de ser jogador de futebol. Para construir esse retrato, o escritor conversou com familiares de Djavan e revisitou lugares importantes de sua infância.

Revelações sobre a carreira

A obra apresenta novos detalhes sobre episódios conhecidos pelos fãs, como o verdadeiro significado por trás da canção Flor de Lis. Outro ponto abordado é a história da colaboração que quase aconteceu com Michael Jackson.

O livro também revela quais foram as músicas de Djavan censuradas durante a ditadura militar e traz informações sobre composições que permanecem inéditas. Ao revisitar cinco décadas de carreira, o autor mostra um artista em constante movimento criativo.

A biografia emerge como um retrato íntimo que aborda alegrias, perdas, preconceitos enfrentados e posicionamentos políticos. É um mergulho sensível na vida de um homem que transformou as próprias vicissitudes em beleza e fez da música uma forma luminosa de existir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.