InícioDiversão e Arte
Audiovisual

Cinemateca Brasileira recebe aula voltada para profissionais do audiovisual

Aula magna promovida pelo programa de formação Audiovisual 360 terá participação de representates de Netflix, Amazon MGM Studios, Globoplay e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

Cinemateca Brasileira, em São Paulo, recebe aula magna do programa A360 - (crédito: Caio Brito / Arquivo Cinemateca )
Cinemateca Brasileira, em São Paulo, recebe aula magna do programa A360 - (crédito: Caio Brito / Arquivo Cinemateca )

O Audiovisual 360 (A360), programa de formação profissional promovido pelo Instituto BR Cultural em parceria com a Strima, promove, na segunda-feira (17/8), uma aula magna que marca o início do curso para os 200 profissionais selecionados. O evento acontece na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, das 10h às 13h.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Representantes da Netflix, Amazon MGM Studios, Globoplay e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo participam da aula. Os profissionais apresentam o cenário da produção audiovisual no Brasil, da demanda por mão-de-obra qualificada e das competências técnicas visadas pelo setor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A programação da aula inclui o painel A indústria audiovisual em transformação, ministrado por Ana Saito, produtora executiva da Gullane, e Renato Martinez, vice-presidente da Endemol Shine Brasil. Os profissionais debatem as transformações do setor audiovisual e as habilidades mais valorizadas pelo mercado; em seguida, abrem o espaço para perguntas dos alunos e convidados.

Lançado em junho deste ano, o A360 promove formação de 792 horas, organizado em três fases: 72 horas em aulas à distância, 360 horas em trilhas de especialidade no formato híbrido e até 360 horas de prática em sets de filmagem e ambientes de pós-produção. O programa é patrocinado pela Netflix e Amazon MGM Studios.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/08/2026 18:36
SIGA
x