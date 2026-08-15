José Eduardo Belmonte estreia "Justino" no Festival de Gramado

Com um filme em exibição na capital, o docudrama Honestino, a produtora independente, e brasiliense, Mercado Filmes, concentrada em projetos de audiovisual, música, teatro e festivais, chega à nova participação na mostra competitiva de longas-metragens do 54º Festival de Cinema de Gramado, com o filme de José Eduardo Belmonte, Justino: nos bastidores do reino. O longa, que tem no elenco Christian Malheiros, Caio Blat, Larissa Nunes (das séries 3% e Arcanjo renegado), Bruno Garcia e Antônio Pitanga, terá exibição na próxima quarta, no Palácio dos Festivais.

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"O filme conta a trajetória do ex-pastor Mário Justino, que entrou numa grande igreja neo-pentecostal brasileira, ainda adolescente, em 1980. Sua ascensão como pastor de destaque vai de 1986 até 1994, do auge à derrocada, na periferia do Rio de Janeiro. Ele teve atuação em Nova York, passando por Salvador e Lisboa. Ao contar sua história trágica, mostramos também como foi construída uma das maiores denominações neo-pentecostais do Brasil. Acho que o público quer saber disso", observa o produtor Nilson Rodrigues.

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O filme teve roteiro trabalhado por José Eduardo Belmonte, Ewerton Belico, Sérgio Moriconi e pelo próprio produtor. Com ação entre 1960 e 1990, o longa é baseado no livro Nos bastidores do reino, da Geração Editorial, e alcança esferas de poder, preconceito, responsabilidade, fé e intolerância.

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As portas de escape para a saída da pobreza mudarão a vida de Justino, impulsionado pelo sucesso como pastor. Até que, 15 anos anos depois, ele pretende acertar contas com o passado, que inclui alinhamento aos tentáculos da expansão internacional da Igreja, e uma represália da comunidade que integrava.

Vale destacar que, formado pela UnB há mais de 25 anos, Belmonte tem inúmeros filmes associados à história dos festivais de Brasília (A concepção, Se nada mais der certo e Assalto à brasileira) e de Gramado (O pastor e o guerrilheiro e Uma família feliz).

Em 20 de agosto, ele estará no debate do filme, ao lado do produtor Nilson Rodrigues, do coprodutor Luiz Fernando Emediato (fundador da Geração Editorial, empresa que deu mote ao longa O outro lado do paraíso, em 2016, vencedor de prêmio no Festival de Gramado) e dos atores Christian Malheiros, Larissa Nunes e Caio Blat.



