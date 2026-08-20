Mostra inédita exibe 18 filmes do diretor finlandês Aki Kaurismaki

O homem sem passado, de Aki Kaurismaki, é um dos destaque da mostra com 18 longas do cineasta finlandês - (crédito: Reprodução/Internet)

Todos os longas dirigidos pelo finlandês Aki Kaurismaki entram em cartaz no Cine Brasília entre sexta (21/8) e quarta-feira (26/8). A mostra, com curadoria do cineasta brasiliense Gustavo Galvão, homenageia um dos mestres do cinema contemporâneo, cuja obra “concilia o humor inteligente, a acuidade cinematográfica e a profunda consciência social”, diz o curador.

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Os títulos da mostra foram lançados entre 1983 e 2023 e pela primeira vez poderão ser vistos em retrospectiva. A programação tem raridades como Crime e Castigo, filme de estreia, e Calamari Union, assim como os clássicos Sombras no Paraíso, Ariel, A Garota da fábrica de caixas de fósforos, Contratei um matador profissional, A vida boêmia e O homem sem passado.

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Segundo Galvão, foi com os três filmes mais recentes, O Porto (2011), O outro lado da esperança (2017) e Folhas de Outono (2023), que Kaurismaki conquistou legião de fãs. “A sensibilidade extraordinária que esses filmes carregam e a personalidade de sua direção chamaram atenção para Kaurismaki como se fosse uma descoberta. Não era o caso, ele faz cinema de alto nível desde 1983”, comenta.



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Para o curador, isso se deve ao fato de Kaurismaki estar fora do chamado cinema mainstream. “Ele é um autor firmemente independente, com uma visão muito pessoal de mundo e de cinema. O streaming revitalizou a cultura da cinefilia e Aki Kaurismaki foi uma das 'revelações' dos últimos anos”, avalia Galvão. Foi por rever os filmes do finlandês nas plataformas que ele concebeu a ideia de organizar a mostra.

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Nos filmes, conta o curador, é possível captar inúmeras referências que vão do cinema mudo de Buster Keaton, Charlie Chaplin, F.W. Murnau, ao preciosismo formal de Robert Bresson, passando por Yasujiro Ozu e pelo teatro do absurdo. “Apesar disso, Kaurismaki é dono de estilo inconfundível, em que basta um fotograma para notar a marca dele.”

Antes de chegar a Brasília, a mostra passou pelo Cine Sesc, em São Paulo. Das 18 cópias, 17 foram cedidas para o evento pela Finnish Film Foundation e legendadas em Brasília. A produtora brasileira Crisol Filmes contou com a colaboração da finlandesa Nordicamerica.

Serviço

Retrospectiva Aki Kaurismaki, de 21 a 26 de agosto de 2026, no Cine Brasília. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Programação completa em: www.instagram.com/retrospectivaakikaurismaki

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel