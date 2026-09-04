Festival leva 70 filmes a Miami, dois deles ligados a Brasília

Entre esta quinta-feira (3/9) e o dia 12 de setembro, a Inffinito Brazilian Film Festival, que completa 30 anos, exibe 70 filmes brasileiros em Miami. Na programação estão títulos como Pequenas criaturas, rodado em Brasília, e Assalto à brasileira, do diretor formado na Universidade de Brasília José Eduardo Belmonte.

Leia também: João Gomes fará show em obra icônica de Helio Oiticica em Inhotim

A homenageada da edição é a atriz Glória Pires, com os filmes O Quatrilho, de Fábio Barreto, Lula, o filho do Brasil, de Fábio Barreto, Flores raras, de Bruno Barreto, A suspeita, de Pedro Peregrino, Índia, a Filha do Sol, de Fábio Barreto, Pequeno dicionário amoroso 2, de Sandra Werneck, Primo Basílio, de Daniel Filho, É proibido fumar, de Anna Muylaert.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na mostra competitiva de longas-metragens, concorrem Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira; Velhos Bandidos, de Cláudio Torres; Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini; A Conspiração Condor, de André Sturm; Papagaios, de Douglas Soares; Assalto à brasileira, de José Eduardo Belmonte e Funk, de Aly Muritiba.

A programação presencial inclui ainda a Mostra Panorama, que exibe quatro produções no domingo (6 /9) e na segunda (7/9), no Cinema South Beach. São elas: Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, e Deixe-me Viver, de Walther Neto. Muito Prazer, de Jorge Furtado, e Gonzaguinha — Da Maior Liberdade, de Susanna Lira, completam a mostra.

O Circuito Inffinito de Festivais é realizado há 30 anos consecutivos, em cidades como Miami, Nova Iorque, Londres, Vancouver, Roma, Milão, Frascati, Madri, Barcelona, Montevidéu, Buenos Aires, Bogotá e Xangai. Em mais de 110 edições dos festivais, o circuito soma mais de 3 mil filmes exibidos e atua como um hub de negócios e networking





Serviço

Inffinito Brazilian Film Festival, entre hoje (3/9) e 12 de setembro, em Miami.