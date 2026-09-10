Roberta Miranda revela segredo familiar descoberto antes da morte da mãe

Roberta Miranda revela que foi levada da maternidade ainda bebê e expõe descoberta surpreendente sobre a própria origem: Não sou filha da minha mãe - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Roberta Miranda revelou um episódio extremamente delicado de sua história familiar e contou que passou boa parte da vida sem saber que a mulher que a criou não era sua mãe biológica. Aos 69 anos, a cantora relatou que descobriu a verdade pouco antes da morte de Maria Corrêa de Miranda, após o próprio irmão revelar detalhes sobre sua origem.

A descoberta aconteceu depois de uma revelação feita pelo irmão Marcelo, que afirmou que a mulher que Roberta conhecia como mãe não era sua mãe biológica. Segundo a cantora, a informação provocou um forte impacto emocional e a levou a procurar ajuda profissional antes de confrontar Maria sobre o assunto.

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Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, Roberta contou que inicialmente ouviu do irmão uma versão segundo a qual sua mãe biológica seria uma prostituta. A artista afirmou que ficou profundamente abalada com a declaração e buscou compreender melhor o que realmente havia acontecido.

Antes de conversar diretamente com Maria, Roberta disse ter recorrido à terapia para conseguir lidar com a situação. Quando finalmente decidiu perguntar à mulher que a criou sobre a história, recebeu uma explicação diferente da apresentada pelo irmão.

"Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de minha mãe morrer. Eu disse: ‘Mãe, o Marcelo está falando que a minha mãe era uma prostituta’. Não tem problema nenhum se fosse. A minha mãe disse: ‘Não, ele está enganado. A sua mãe era uma pessoa muito pobre, não conseguia dar nada para você se alimentar’," contou.

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A versão definitiva, porém, veio por meio do psiquiatra de Roberta. De acordo com a cantora, Marcelo procurou o profissional e contou o que sabia sobre sua origem. Foi então que ela descobriu que não era filha biológica de Maria, embora tivesse ligação sanguínea com o homem que considerava seu pai.

Segundo o relato feito pela artista, o pai e o irmão teriam ido até a maternidade quando ela ainda era bebê e a levado para casa. Roberta descreveu que foi retirada do local ainda recém-nascida, embrulhada em um jornal, porque sua mãe biológica não teria condições de criá-la.

"E para a minha surpresa, não sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, sangue do meu pai. E o Marcelo, junto com o meu pai, foi na maternidade e me roubou no jornal", afirmou.

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Durante a entrevista, o apresentador Marcelo Tas demonstrou surpresa diante da revelação e questionou Roberta sobre como ela teria sido retirada da maternidade. Chorando, a cantora fez uma ressalva ao termo usado para descrever o episódio e explicou como ocorreu a retirada.

"Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa."

Apesar do impacto da descoberta, Roberta deixou claro que a revelação não mudou o amor que sente pela mulher que a criou. Ela destacou que Maria esteve presente durante sua infância e desempenhou, na prática, o papel de mãe, cuidando dela e oferecendo afeto dentro das condições que tinha.

"Porque essa mãe me deu o colinho que ela achava que era um colo para o filho. Bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, essa é a mãe que eu amo."

A cantora também destacou que fez questão de proporcionar dignidade à mãe durante a velhice. Roberta afirmou que reconhece os cuidados que recebeu e que, independentemente da origem biológica, Maria Corrêa de Miranda continuará ocupando o lugar de mãe em sua trajetória.

Ao falar sobre tudo o que viveu, Roberta ainda refletiu sobre a maneira como conseguiu seguir adiante diante de tantas dificuldades pessoais. Ela afirmou que escolheu manter uma postura leve e buscar alegria mesmo depois de descobrir uma verdade capaz de transformar sua percepção sobre a própria história.

"Eu digo para todo mundo: ‘Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer.’ Com tanta infelicidade que aconteceu na minha vida. E eu me tornei uma pessoa leve, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tenta levar uma vida bonita. Porque se eu parar, acho que enlouqueço."

A revelação expõe uma das histórias mais íntimas já compartilhadas pela cantora, mas também reforça a importância que o vínculo construído ao longo da vida teve para Roberta. Mesmo diante da descoberta de que Maria não era sua mãe biológica, a artista afirma que os anos de cuidado e afeto foram suficientes para preservar a relação entre as duas.