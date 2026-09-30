"Street Fighter": pré-venda do filme começa nesta quinta; confira elenco

Andrew Koji e Noah Centineo como Ryu e Ken Masters em cena do filme Street Fighter, com pré-venda de ingressos a partir de 1º de outubro - (crédito: Divulgação/Paramount)

A Paramount Pictures anunciou a abertura da pré-venda de ingressos para o filme Street Fighter a partir de amanhã (1º/10). A adaptação, dirigida por Kitao Sakurai, tem estreia oficial marcada para 15 de outubro em todo o país.

Sessões de pré-estreia pagas estarão disponíveis em 14 de outubro. Os horários podem ser consultados diretamente na plataforma de venda de ingressos de preferência.

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Ambientado em 1993, o longa acompanha os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), que retornam ao combate. A misteriosa Chun-Li (Callina Liang) os recruta para o World Warrior Tournament.

Por trás do campeonato, existe uma conspiração que força os competidores a se enfrentarem e a lidarem com demônios do passado. A trama promete trazer as lutas dos videogames para as telas, com Hadoukens e outros golpes característicos.

Conheça o elenco do filme

O elenco principal conta com Joe “Roman Reigns” Anoai no papel de Akuma, David Dastmalchian como M. Bison e Cody Rhodes interpretando Guile. O ator Jason Momoa vive Blanka, o personagem brasileiro do jogo.

Completam o time Andrew Schulz como Dan Hibiki, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Eric André como Don Sauvage e Curtis ‘50 Cent’ Jackson no papel de Balrog. O filme é uma associação entre a Paramount Pictures, a Legendary Pictures e a Capcom.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.