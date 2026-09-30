Fiuk faz harmonização facial e surpreende com o resultado do visual

Fiuk revelou o resultado de uma harmonização facial durante sua participação no programa Fofocalizando, do SBT, na última terça-feira (29/9). A atração exibiu imagens do antes e do depois do procedimento, que foi realizado a convite do próprio programa.
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O cantor aprovou a transformação e deu destaque principalmente às mudanças no formato de seu nariz. O procedimento estético foi conduzido pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone.
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A aparição de Fiuk na televisão acontece pouco depois de o artista voltar a ser notícia por falar sobre sua situação financeira. Em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, ele detalhou seus gastos.
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Na conversa, o cantor contou que seu custo de vida mensal varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. Fiuk também afirmou que mora em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo.
Recentemente, ele declarou que havia sido deserdado por seu pai, Fábio Jr., e passou a anunciar carros antigos e de luxo para venda. Segundo o artista, suas principais fontes de renda hoje são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.