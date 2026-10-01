InícioDiversão e Arte
Encontro

Sarau da 312 Norte celebra poesia e música em noite cultural na Asa Norte

Evento gratuito reúne artistas locais nesta sexta (2/10) para uma noite de intervenções poéticas e confraternização em um tradicional boteco de Brasília

Poetas brasilienses se apresentam no boteco do Marcinho - (crédito: Divulgação)
Poetas brasilienses se apresentam no boteco do Marcinho - (crédito: Divulgação)

A cultura, a poesia e a música têm um encontro marcado na Asa Norte nesta sexta-feira (2/10). A terceira edição do Sarau da 312 Norte acontece a partir das 17h, no Boteco do Marcinho, um espaço para celebrar a arte e a boemia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A proposta do evento é ocupar os espaços públicos e comerciais de Brasília com criatividade. O sarau une intervenções poéticas e descontração para resgatar o tradicional formato de encontros entre artistas e amantes da literatura em um ambiente acolhedor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • 2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto

  • Sarau do poeta leva a música do Recôncavo Baiano ao palco da Caixa

  • Exposição Mostra Acervo Poético ocupa o Museu Vivo da Memória Candanga

A programação conta com uma grade de participações especiais que inclui apresentações de ACQ, Aivil Crist, Aldo Justo, Ana Rossi, Cris Reis, Fernando Marques e Wellington Diniz. Completam a lista Leonardo Menezes, Luis Reis, Maíra Valério, Nara Fontes, Nonato Veras, Oséas Pacheco de Oliveira, Regina Lima, Roberto dos Santos, Vivi Seven e Vinicioz Bórba.

O Sarau da 312 Norte promete movimentar o cenário cultural da região, sendo uma opção para quem busca valorizar a produção artística local.

Serviço

Sarau da 312 Norte

Sexta-feira (2/10), às 17h, no Boteco do Marcinho (312 Norte, Bloco A, Loja 36). Entrada: Aberta ao público

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/10/2026 10:40 / atualizado em 01/10/2026 17:00
x