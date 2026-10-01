Sarau da 312 Norte celebra poesia e música em noite cultural na Asa Norte

A cultura, a poesia e a música têm um encontro marcado na Asa Norte nesta sexta-feira (2/10). A terceira edição do Sarau da 312 Norte acontece a partir das 17h, no Boteco do Marcinho, um espaço para celebrar a arte e a boemia.
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A proposta do evento é ocupar os espaços públicos e comerciais de Brasília com criatividade. O sarau une intervenções poéticas e descontração para resgatar o tradicional formato de encontros entre artistas e amantes da literatura em um ambiente acolhedor.
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A programação conta com uma grade de participações especiais que inclui apresentações de ACQ, Aivil Crist, Aldo Justo, Ana Rossi, Cris Reis, Fernando Marques e Wellington Diniz. Completam a lista Leonardo Menezes, Luis Reis, Maíra Valério, Nara Fontes, Nonato Veras, Oséas Pacheco de Oliveira, Regina Lima, Roberto dos Santos, Vivi Seven e Vinicioz Bórba.
O Sarau da 312 Norte promete movimentar o cenário cultural da região, sendo uma opção para quem busca valorizar a produção artística local.
Serviço
Sarau da 312 Norte
Sexta-feira (2/10), às 17h, no Boteco do Marcinho (312 Norte, Bloco A, Loja 36). Entrada: Aberta ao público
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.