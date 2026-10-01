Fortaleza x Náutico na Série B: Duelo pode quebrar tabu de 60 anos

Fortaleza e Náutico se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com transmissão da RedeTV - (crédito: Divulgação/RedeTV)

A RedeTV! transmite ao vivo nesta sexta-feira (2/10), a partir das 21h30, a partida entre Fortaleza e Náutico, válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com narração de Fernando Fontana, comentários de Jukanalha e Paulo Jamelli, além da reportagem em campo de Alysson Rodrigues.

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Na 3ª colocação da tabela com 52 pontos, o Fortaleza joga em casa buscando manter o bom desempenho com o apoio de sua torcida. O Náutico, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 41 pontos.

A equipe visitante entra em campo com a motivação extra de quebrar um tabu histórico e superar os cearenses fora de casa, o que não ocorre há mais de seis décadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.