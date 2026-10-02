Concerto na Casa Thomas Jefferson celebra o legado de Ney Salgado

A Casa Thomas Jefferson recebe nesta sexta-feira (2/10), às 19h, um concerto em homenagem ao pianista, compositor e professor Ney Salgado, morto em 2015. O recital foi organizado pela pianista Lígia Moreno, que foi aluna de Salgado.
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O evento reúne ex-alunos e músicos ligados à trajetória do artista para celebrar seu legado como concertista e educador. A apresentação ocorrerá no CTJ Hall, na SEP-Sul 706/906, apenas para o público presencial, sem transmissão ao vivo.
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Nascido em São Paulo, Ney Salgado iniciou sua jornada musical cedo, apresentando-se como solista aos 6 anos. Sua formação incluiu a escola pianística de José Kliass e estudos com Hans-Joachim Koellreutter, o que o aproximou da música contemporânea.
Salgado aperfeiçoou os estudos em Genebra e Viena, construindo uma carreira internacional de mais de cinco décadas com concertos na Europa, Américas, África e Ásia. Atuou também como professor na Universidade Católica de Washington e no Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB), onde foi diretor.
Sua relação com a obra de Claudio Santoro é um destaque na carreira. Salgado foi dedicatário da Sonata para Piano nº 5 e realizou a primeira audição mundial da obra em 1989. Anos depois, gravou um álbum na Alemanha dedicado às sonatas do compositor.
Um legado que atravessa gerações
Ney Salgado apresentou-se como solista de importantes orquestras brasileiras sob a regência de nomes como Claudio Santoro, Isaac Karabtchevsky e Eleazar de Carvalho. Era conhecido pela capacidade de tocar de memória peças de alta complexidade.
Especialista na obra de Frédéric Chopin, representou o Brasil em festivais dedicados ao compositor. Ao longo da carreira, recebeu reconhecimentos como a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura da Polônia e a Ordem Claudio Santoro.
Programa
Heitor Villa-Lobos
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Canto da nossa terra – Bachianas nº 2
Lúcia Valeska, violoncelo
Claudio Santoro
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Sonata nº 4 – 1º movimento
Pablo Marquine, piano
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Sonata nº 5 – 2º movimento
Marcelo Gama, piano
Maurice Ravel
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Jeux d’eau
Larissa Paggioli, piano
Johannes Brahms
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Intermezzo, Op. 118, nº 2
Elaine Milazzo, piano
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Ballade, Op. 10, nº 1
Renata Lima, piano
Alexander Scriabin
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Sonata nº 4
Lígia Moreno, piano
Serviço
Concerto em homenagem ao pianista Ney Salgado
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Data: sexta-feira, 2 de outubro
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Hora: 19h
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Local: CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson SEP-Sul 706/906 Asa Sul
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.