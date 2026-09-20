Festival Divas do Samba promove debate sobre protagonismo feminino

Mariana Sardinha participa da roda de conversa das Divas do Samba na segunda-feira (21/9) - (crédito: Divulgação)

O Festival Divas do Samba promove uma roda de conversa para debater o protagonismo feminino na cena musical do Distrito Federal. O encontro gratuito, com o tema “Fazer música é criar território — A criação musical como espaço de autoria, pensamento e atuação de mulheres na invenção de novos futuros”, acontece na segunda-feira (21/9), das 16h às 18h, no Teatro Carlos Galvão, na Escola de Música de Brasília.

As inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário on-line, disponível no perfil oficial do projeto no Instagram: @festivaldivasdosamba. A participação é aberta a toda a comunidade.

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O painel reunirá mulheres com trajetórias marcantes na música e na educação. Participam a percussionista Lene Black, a cavaquinista Mariana Sardinha, a cantora e compositora Sam Defor e a flautista Thanise Silva. A mediação será da jornalista e pesquisadora Maíra de Deus Brito.

Thanise Silva, que também é professora na Escola de Música, ressalta a importância da iniciativa. "Quando as mulheres assumem a liderança e a criação, elas não apenas participam do samba, mas transformam a arte em um solo fértil de autoria e novos caminhos", declara.

Idealizado por Ellen Oliveira, o festival tem a missão de valorizar a presença feminina nos palcos e nos bastidores. "O Divas do Samba faz o trabalho de reforçar o protagonismo das mulheres na música, enaltecendo os grandes nomes femininos e dando oportunidades na cadeia produtiva cultural do DF", destaca a criadora do projeto.

Acessibilidade e Transporte Gratuito

A organização disponibilizará transporte gratuito voltado para o público com deficiência. O translado sairá da Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga, em direção à Escola de Música de Brasília.

Para garantir a vaga no transporte, os interessados precisam indicar essa necessidade ao preencher o formulário de inscrição. A programação contará ainda com intérpretes de Libras e equipe de apoio.

O Festival Divas do Samba é patrocinado pela Neoenergia Brasília e pelo Instituto Neoenergia, via Edital Transformando Energia em Cultura, da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Distrito Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.