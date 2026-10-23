Atrizes transformam aventura de 240 km em espetáculo de dança

Um lugar inóspito, rodeado pelo mar, e cheio de mistérios. Assim Juana Rondon caracteriza o percurso entre as cidades de Rio Grande e Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai. A jornada nos 240 km da “maior praia do mundo”, como é chamada, resultou em Travessia — uma realidade ficcional, encenação imersiva de dança. O espetáculo gratuito fica em cartaz nesta sexta-feira (23/10), às 19h30, e sábado (24/10), às 16h e às 19h30, na Sala Plínio Marcos do Eixo Cultural Ibero Americano.

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A jornada desafiadora é contada como documentário físico, a partir de técnicas do teatro, dança, e óculos de realidade virtual. Quem se deixar levar pela proposta, garante Juana, vai conhecer os cenários, viajar junto e repensar os próprios passos, além de “rir, chorar, se emocionar, se sentir provocado a pensar o mundo de hoje, o que estamos fazendo com o meio ambiente, e refletir sobre sua zona de conforto e o que fazer para a vida valer a pena”.

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Em 2016, Juana criou espetáculo solo em que a personagem decidia abandonar tudo para velejar sozinha pelo mundo. Durante aquela pesquisa, surgiu vontade de viver uma experiência que pudesse dar origem a espetáculo de autoficção. No Rio Grande do Sul, Juana foi acompanhada da também atriz Paola Luduvice.

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“Nós como bailarinas e profissionais da dança, com treinamento físico da vida inteira, queríamos também sentir para que um corpo que dança há 30 anos está preparado. Nós gostamos da adrenalina gerada no corpo e somos motivadas em entender nossos processos e limites”, diz Juana.

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Aventureira, na própria definição, Juana se orgulha de ter visitado lugares como Polinésia, México, Vietnã, Camboja e Patagônia. “Todas as pessoas que vivem uma travessia, uma situação limite, ampliam a consciência de mundo, da vida, do cuidado e da empatia pelo outro”, comenta. “Você muda o olhar para o mundo, isso te faz mais humano.”

Serviço

Travessia — uma realidade ficcional nesta sexta-feira (23/10), às 19h30, e sábado (24/10), às 16h e às 19h30, na Sala Plínio Marcos do Eixo Cultural Ibero Americano. Entrada franca, mediante retirada de ingressos no Sympla. Recomendada para maiores de 10 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel