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PRÊMIO JABUTI

Jogador Gustavo Scarpa entregará Prêmio Jabuti após viral com leitura

Além do futebol, Scarpa é conhecido por realizar resenhas literárias e incentivar a leitura nas redes sociais

Gustavo Scarpa anuncia que vai entregar Prêmio Jabuti - (crédito: Reprodução / Instagram)
Gustavo Scarpa anuncia que vai entregar Prêmio Jabuti - (crédito: Reprodução / Instagram)

O jogador de futebol Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, foi convidado para entregar um dos prêmios da cerimônia Prêmio Jabuti, realizado pela Câmara Brasileira de Literatura (CBL). O anúncio foi feito pelo próprio jogador, nas redes sociais, nesta sexta-feira (23/10).

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Scarpa realiza resenhas de livros nas redes sociais há mais de cinco anos, mas no final de agosto ele começou a postar vídeos das resenhas no Youtube. Logo no segundo vídeo, no qual falou sobre a obra de Liev Tolstói, A morte de Ivan Ilitch, viralizou e conta com mais de 700 mil visualizações.

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A cerimônia está marcada para ser realizada no dia 27 de novembro e vai contar com uma nova categoria. Batizada de Incentivo à Leitura: Cultura Digital, a categoria visa premiar criadores de conteúdo que contribuem para a valorização e o incentivo do hábito da leitura nas redes sociais.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 23/10/2026 19:33
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