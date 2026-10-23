Jogador Gustavo Scarpa entregará Prêmio Jabuti após viral com leitura

O jogador de futebol Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, foi convidado para entregar um dos prêmios da cerimônia Prêmio Jabuti, realizado pela Câmara Brasileira de Literatura (CBL). O anúncio foi feito pelo próprio jogador, nas redes sociais, nesta sexta-feira (23/10).
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Scarpa realiza resenhas de livros nas redes sociais há mais de cinco anos, mas no final de agosto ele começou a postar vídeos das resenhas no Youtube. Logo no segundo vídeo, no qual falou sobre a obra de Liev Tolstói, A morte de Ivan Ilitch, viralizou e conta com mais de 700 mil visualizações.
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A cerimônia está marcada para ser realizada no dia 27 de novembro e vai contar com uma nova categoria. Batizada de Incentivo à Leitura: Cultura Digital, a categoria visa premiar criadores de conteúdo que contribuem para a valorização e o incentivo do hábito da leitura nas redes sociais.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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