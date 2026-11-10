Famoso tributo aos Bee Gees terá show sinfônico inédito em Brasília

A banda Geminis traz os clássicos dos Bee Gees em show com orquestra inédita em Brasília - (crédito: Divulgação)

O público de Brasília recebe, no dia 19 de novembro, a apresentação inédita do espetáculo Uma Noite com os Bee Gees. Pela primeira vez no Brasil, a banda argentina Geminis sobe ao palco acompanhada por uma orquestra ao vivo no Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Dedicada há mais de 25 anos à obra dos irmãos Gibb, a banda surgiu em Buenos Aires no ano de 1999. O grupo já percorreu 12 países para apresentar a trajetória musical de Barry, Robin e Maurice Gibb com figurinos e instrumentos inspirados nos originais.

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Detalhes da apresentação

O trio formado por Mati Alvariza, Beto Cánepa e Dani Liberchuck reproduz os arranjos vocais marcantes do conjunto original. Nas visitas anteriores à capital federal, o grupo realizou oito apresentações com ingressos esgotados no Teatro da UNIP.

Com cerca de duas horas de duração, a apresentação passeia por diferentes fases dos Bee Gees. Além das faixas clássicas que atravessaram gerações, a seleção musical reúne canções gravadas por artistas como Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Frankie Valli e Celine Dion, além de músicas que nunca chegaram a ser apresentadas ao vivo pelos Bee Gees.

Estrutura com orquestra

A novidade da turnê de 2026 envolve a presença de uma orquestra regida pelo maestro Dhouglas Umabel, violinista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Essa formação resgata a sonoridade instrumental que marcou as primeiras décadas da carreira do grupo.

Dani Liberchuck, fundador da Geminis e intérprete de Maurice Gibb, explica a origem da iniciativa. “Este é um show feito por fãs, para fãs. A ideia nasceu depois da visita dos Bee Gees a Buenos Aires, nos anos 90. Percebemos que existiam tributos a Elvis, Beatles e Queen, mas faltava Bee Gees. Agora, pela primeira vez, teremos uma orquestra conosco no palco. É uma oportunidade de ouvir esses clássicos com novos arranjos”.

Serviço

Uma Noite com os Bee Gees, especial sinfônico com orquestra

Dia 19 de novembro, às 20h, no Auditório Planalto no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos no Blueticket. Não recomendado para menores de 16 anos

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.