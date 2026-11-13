Série B: CRB e Ceará fazem duelo decisivo com transmissão da RedeTV

Em confronto direto, CRB e Ceará duelam pela última rodada da Série B em busca de acesso ou permanência na divisão - (crédito: Reprodução)

A RedeTV! exibe ao vivo, neste sábado (14/11), a partida decisiva entre CRB e Ceará pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa a partir das 16h, direto do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A transmissão na tela da emissora conta com uma equipe escalada para cobrir todos os lances do encerramento da competição:

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narração: Fernando Fontana conduz os momentos decisivos do jogo.

comentários: Jukanalha e Paulo Jamelli analisam as jogadas e o desempenho técnico em campo.

reportagem: Natália Santana informa os acontecimentos direto do gramado em Maceió.

Disputa pelo acesso e luta contra a queda

A última rodada apresenta objetivos determinantes para os dois lados da tabela:

CRB: o Galo ocupa a 6ª colocação da Série B, somando 58 pontos. Com a força e o apoio de sua torcida no Estádio Rei Pelé, o time alagoano atua com o propósito de manter vivo o sonho dos playoffs para tentar o acesso à elite do futebol nacional.

Ceará: o Vozão aparece no 16º lugar da classificação, acumulando 46 pontos. O clube cearense enfrenta uma luta dramática contra o rebaixamento e entra em campo necessitando de pelo menos um empate fora de seus domínios para garantir a permanência e escapar da Série C.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.